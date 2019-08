Dieselgate-update: massaclaim van Volkswagen-rijders in Duitsland

Volkswagen gaat wereldwijd diep door het stof vanwege software die de Duitse fabrikant in auto's met 1.2-, 1.6- en 2.0 TDI-motor (type EA 189) heeft geplaatst om de NOx-emissietests om de tuin te leiden. Later werden er bij diverse benzine- en dieselmotoren onregelmatigheden aangetroffen bij de CO2-uitstoot. In dit dossier verzamelen we alle berichtgeving rondom dit onderwerp.

BNR schrijft dat men vandaag rustig van start gaat met de behandeling van de zaken van vijf particulieren, waarna in september en oktober de aanklachten van investeerders volgen. Volgens BNR’s correspondent Derk Marseille gaat het vooral om compensatie voor waardevermindering van de auto’s in kwestie. Dat zou kunnen oplopen tot 30.000 euro per geval, dus de kans is groot dat de hele zaak voor Volkswagen opnieuw behoorlijk in de papieren gaat lopen.

In de Verenigde Staten is er al voor miljarden geschikt met gedupeerde dieselrijders, die onder meer claimen dat hun auto’s dankzij de aanwezige sjoemelsoftware minder waard zijn geworden. Volkswagen is keer op keer grote bedragen kwijt aan de afhandeling van het slepende dieselschandaal, dat in 2015 boven water kwam en ook z’n uitwerking op de auto-industrie als geheel niet heeft gemist. Wie zich graag nog even in de materie verdiept, kan terecht bij ons uitgebreide dossier.