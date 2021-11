Nieuwe Lexus NX: alle prijzen

Medio dit jaar stelde Lexus de tweede generatie NX voor. Lexus' concurrent van auto's als de BMW X3 is vanbuiten direct als NX herkenbaar, maar is voor het eerst leverbaar met een aandrijflijn die de vorige NX vreemd was. Behalve als conventionele hybride wordt de nu op het GA-K-platform geplaatste SUV namelijk ook leverbaar als plug-in hybride. Lexus gaf eerder al de eerste prijzen van de nieuwe NX vrij, nu zijn alle prijzen bekend.

De nieuwe Lexus NX heeft een vanafprijs van €60.390. Dat bedrag is iets hoger dan de eerder gecommuniceerde vanafprijs. De nieuwe prijzen zijn namelijk gebaseerd op de bpm-bedragen die volgend jaar van toepassing zijn. Voor dat bedrag krijg je de NX350h met voorwielaandrijving, uitgevoerd in naamloze standaardtrim. De NX350h heeft een hybride aandrijflijn die bestaat uit een 190 pk sterke 2.5 viercilinder en een elektromotor die samen goed zijn voor een systeemvermogen van 242 pk. Ter vergelijking: de vorige NX was er in Nederland alleen als 197 pk sterke 300h. Deze aandrijflijn helpt de NX in 8,7 seconden aan een snelheid van 100 km/h, de topsnelheid bedraagt net als die van alle NX'en 200 km/h. De NX 350h met voorwielaandrijving is er ook als Comfort Line en kost in die configuratie €65.890.

Lexus levert de hybride NX 350h ook in combinatie met vierwielaandrijving. Voor deze NX 350h AWD heeft Lexus de uitvoeringen Executive Line en de sportiever uitgedoste F Sport Line klaarstaan. De NX 350h Executive Line kost minimaal €79.790, voor de F Sport Line ben je €80.790 kwijt.

Plug-in hybride

Voor het eerst in het bestaan van de NX levert Lexus zijn SUV ook met een plug-in hybride aandrijflijn. Die NX 450h+ heeft de aandrijflijn die je kent van de plug-in hybride RAV4 en diens Suzuki-broertje: de Across. De NX 450h+ heeft een 306 pk sterke aandrijflijn waarmee je in 6,3 tellen de 100 km/h bereikt. Relevanter bij een plug-in hybride is natuurlijk de elektrische actieradius. De NX 450h+ perst 65 kilometer uit zijn 18 kWh accu. De vierwielaangedreven NX 450h+ is er als €80.990 kostende Executive Line en als €81.990 kostende F Sport Line. Het prijsverschil met de NX 350h is dus relatief klein.

Launch Edition

Lexus levert de NX tijdelijk als relatief voordelig geprijsde Launch Edition. Deze Launch Edition is gebaseerd op de Comfort Line, maar heeft zaken als Smart Entry, het 14-inch multimediasysteem, tien luidsprekers, een elektrisch verstelbare stuurkolom, een inductielader, leren bekleding, een head-up display, Touch-bediening op het stuurwiel, Panoramic View Monitor en stoelventilatie en tal van andere comfortverhogende zaken als extra. De Launch Edition is beschikbaar voor de NX 350h AWD en en NX 450h+ en kost achtereenvolgens €70.490 en €73.890.