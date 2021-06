Nieuwe Lexus NX ook als PHEV

Na zeven jaar dienst is het einde voor de Lexus NX die we nu kennen in zicht. Zijn opvolger staat ongeduldig te trappelen en wij mochten hem al even over de snuit aaien. Wat bleek: het is een alleraardigst beest.

Highlights

Hybride én plug-in hybride

Vier- én voorwielaandrijving

Veel veiligheidssystemen standaard

Eind dit jaar in de showroom

De Lexus NX mag dan geen alledaagse verschijning zijn, voor Lexus is de middelgrote cross-over hét volumemodel. In zijn zevenjarige bestaan ging hij 170.000 keer over de toonbank, waarvan 1.100 maal in ons land. Dat betekent dat een op de drie Lexussen een NX is en als je ook nog eens bedenkt dat 7 van de 10 kopers nieuw zijn voor het merk, begrijp de dat de NX in huize Lexus aan het hoofd van de tafel zit. Die stoel zal hij echter eind van dit jaar overdragen aan zijn opvolger, de geheel nieuwe, tweede generatie NX, waar we afgelopen week kennis mee maakten.

Het design mag dan een voorzichtige evolutie lijken, 95 procent van de onderdelen is nieuw. Bovendien is de nieuwe NX groter. Om precies te zijn: 2 cm langer, 2 cm breder en een halve cm hoger. Ook de wielbasis nam toe met 3 cm, waardoor meer interieurruimte is ontstaan. Dat zijn geen loze woorden; we hebben plaatsgenomen op de achterbank en daar is de beenruimte heel behoorlijk, terwijl ook de hoofdruimte ondanks het aflopende dak goed is.

Straks ook plug-in

Waar het huidige model wat betreft de keuze in aandrijflijnen erg overzichtelijk is, moeten er straks wel degelijk beslissingen worden genomen. De uitlopende 300h AWD wordt vervangen door de 350h, die er zowel als AWD als voorwielaangedreven is. In beide gevallen krijg je een 2,5-liter viercilinder benzinemotor met CVT op de vooras. De 2WD heeft alleen voor nog een elektrische motor erbij, de AWD heeft op de achteras een tweede elektromotor. In dat geval is de voorste wat minder krachtig, zodat voor beide versies onder de streep 242 pk systeemvermogen staat. Daarmee gaat de 350h in 7,7 seconden van 0 naar 100 km/h en haalt hij een top van 200 km/h. Maximaal trekgewicht is in beide gevallen 1.500 kg geremd. Bij de AWD werkt de achterste elektromotor altijd mee.

Het grootste nieuws is de 450h+, wat niet alleen de eerste plug-in hybride NX is, maar zelfs de allereerste PHEV ooit van Lexus. Dat is opmerkelijk, want tot nu toe hield Lexus vast aan het standpunt dat gedoe met laadkabels niet hoorde bij de premium-clientèle, maar daar zijn ze nu dus van teruggekomen. In gesprek met AutoWeek (interview volgt op een later tijdstip) legt Lexus Europe-baas Spiros Fotinos uit dat door de voortschrijdende transitie ook die grenzen verschoven zijn. De 450h+ heeft naast zijn 2,5-liter viercilinder met CVT elektromotoren op voor- en achteras, waardoor hij altijd AWD is. Het systeemvermogen is 306 pk, voolopige cijfers noemen een 0-100 km/h rond de 6 seconden en een gemiddeld verbruik van onder 3 l/100 km, wat een CO2-uitstoot onder de 40 g/km moet opleveren.

Het accupakket heeft een opslagcapaciteit van 18,1 kWh en daarmee moet de NX 450h+ zo'n 63 km volledig elektrisch vooruit kunnen, met een maximumsnelheid van 135 km/h. De gewone top ligt net als bij de 350h op 200 km/h. De boordlader heeft een vermogen van 6,6 kW, waarmee je de lege accu's tussen de 2:30 en 2:45 uur weer vol kunt krijgen aan de laadpaal. Op het gewone lichtnet kan ook, maar dan moet je tussen de 6:00 en 6:30 uur geduld uitoefenen.

De nieuwe NX staat op het GA-K platform dat we inmiddels kennen van de Toyota RAV4, maar Lexus zegt het compleet anders te hebben afgestemd, zodat de NX toch een eigen karakter heeft.

Takumi, Tazuna en Omotenashi

Nee, dat is geen veni vidi vici in het Japans. Aan het interieur is veel zorg besteed door wat ze bij Lexus 'takumi' (ambachtslieden) noemen. Concreet uit zich dit in mooie materialen en een hoogstaand afwerkingsniveau. En nu we toch bij de Japanse les zijn beland, het geheel is ontworpen in de geest van 'tazuna', de theorie dat ruiter en paard elkaar optimaal moeten aanvoelen (zeker, Mazda-fans, dat klinkt als jinba ittai, maar dan net iets anders). Alles is zo intuïtief en logisch mogelijk geplaatst, zodat de bestuurder met twee handen op het stuur en twee ogen op de weg alles kan bedienen. Een mooi voorbeeld is dat de (deels zelf toewijsbare) knoppen op het stuur worden weergegeven in het head-up display. Nog één Japans woordje om het af te leren: Lexus noemt het geheel 'omotenashi', wat zoiets zou betekenen als 'ultieme gastvrijheid'.

Hey Lexus!

De NX is het debuutpodium voor een nieuw multimediasysteem, dat volgens Lexus ruim drie keer zo snel is als het huidige. De lastig te bedienen muis/knop op de middentunnel is eindelijk met pensioen, voortaan volstaat het om 'Hey Lexus!' te zeggen, waarna de auto alles doet wat je van hem vraagt (binnen de grenzen van redelijkheid en fatsoen uiteraard).

We stipten het al kort aan, dankzij de met drie centimeter toegenomen wielbasis is het vanbinnen lekker ruim. Ook achterin heb je behalve goede hoofdruimte ook volop plek voor de knieën. De kofferruimte is in de PHEV net zo groot als in de gewone hybride, dankzij de plaatsing van de accu onder de vloer van het passagierscompartiment. De achterklep opent en sluit elektrisch in een vlotte vier seconden.

Veiligheid

De nieuwe, derde generatie van het Lexus Safety System + is standaard op alle uitvoeringen. Het pakket biedt een ruim palet aan welbekende veiligheidstechnieken als Pre Collision, voetgangerherkenning en rijbaanhulp. Bijzonder noemenswaardig is dat de elektrische portierbediening (E-Latch) samenwerkt met de blindehoekmonitoren. Wanneer iemand een portier wil openen terwijl er verkeer nadert, klinkt er een waarschuwingsignaal en blijft de deur dicht. Dat heet dan weer Safe Exit Assist en zal menig fietser als muziek in de oren klinken.

Nog even geduld

Prijzen en verdere uitvoeringsspecificaties moeten we je nog even schuldig blijven. De tweede generatie Lexus NX komt pas in de laatste maand(en) van dit jaar naar ons land. Tegen die tijd weten we uiteraard meer en kunnen we je vertellen hoe hij rijdt.