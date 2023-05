Nieuwe Lexus GX: de ruigste van Lexus' drie nieuwe SUV's

Lexus trekt op 9 juni het doek van de volledig nieuwe GX. De Lexus GX is een SUV die we in Nederland eigenlijk helemaal niet kennen, maar die al heel wat jaartjes bestaat. Lexus heeft de hoogpotige smaak overigens goed te pakken, er zit namelijk een heel stel hoge nieuwkomers in het vat!

Het borrelt behoorlijk in de ontwikkelingskamers van Lexus. Kort geleden trok het merk het doek van de geheel nieuwe LM, een luxueuze MPV-achtige personenbus die ook naar Europa komt maar aan Nederlandse neus voorbijgaat. Die auto is nog kakelvers, maar Lexus blikt al vrolijk vooruit op zijn volgende nieuwe modellen. Spoedig komt Lexus met een geheel nieuw en relatief compact model dat LBX heet en voor de Noord-Amerikaanse markt presenteert Lexus binnenkort een volledig nieuw model dat TX heet. Die Lexus TX wordt een SUV die het gat vult dat tussen de RX en de GX en LX. De RX ken je in Nederland ook, de GX en LX mogelijk niet. De GX is in feite Lexus' versie van de Toyota Land Cruiser Prado, de LX is Lexus' variant van de full size Land Cruiser-zonder-Prado-toevoeging. De Lexus GX draait mee sinds 2009 en is behoorlijk aan vervanging toe. Er zit een volledig nieuwe generatie van de GX in het vat en die lijkt nog eerder te komen dan de nieuwe Land Cruiser Prado waar hij waarschijnlijk zijn basis mee deelt.

Lexus geeft een nieuwe teaserplaat vrij waarop een aanzienlijk deel van de achterzijde van de nieuwe GX te zien is. De nieuwe Lexus GX belooft een relatief hoekig vormgegeven SUV te worden die met zijn uiterlijke bonkigheid moet illustreren dat hij ook in het terrein daadwerkelijk zijn mannetje staat. We zien een opvallende schouderlijn en een hoekige bilpartij met daarin kleine achterlichten die middels een ledbalk in de achterklep met elkaar zijn verbonden. Op 9 juni trekt Lexus het doek van de nieuwe GX. Nog even geduld dus. Of de nieuwe Lexus GX naar Europa komt? We verwachten dat dat wederom niet het geval gaat zien, maar de nieuwe GX geeft ongetwijfeld meer weg over de volgende generatie Land Cruiser Prado die wél Europees asfalt en blubber onder zijn wielen krijgt.