Lexus LBX komt eraan: de goedkoopste Lexus?

Er is groot nieuws op komst bij Lexus. Op maandag 5 juni trekken de Japanners het doek van de LBX. Een hoogpotig model waar we nu twee eerste teaserplaten van voorgeschoteld krijgen. Op de eerste zien we een deel van zijn neus. Als het merkembleem niet zichtbaar was, hadden we goed begrepen dat je er niet meteen een Lexus in had herkend. De Lexus LBX krijgt duidelijk een wat ander smoelwerk dan we gewend zijn van het merk. De LBX draagt Lexus' nieuwe familiegezicht, dat we eind 2021 al op tal van mysterieuze nieuwkomers zagen.

Tussen die nieuwkomers zat ook een compacte SUV en dat is, afgaande op de nieuwe teaserfoto's, vermoedelijk de LBX. Op bovenstaande foto zie je de auto in zijn geheel en is al aardig te zien hoe compact hij is. Het lijkt Lexus' kleinste model te worden en wij omschreven hem destijds al als een opvolger van de Lexus CT. Daarop hintte Lexus zelf al eens in 2019. Met zijn formaat is de LBX, die wellicht Lexus BX gaat heten (wat is dat toch met die oude Citroën-modelnamen die andere merken ineens gretig overnemen?), waarschijnlijk vergelijkbaar met de Toyota Yaris Cross. Reken op hybride aandrijving voor de nieuwkomer, die vrijwel zeker ook op het TNGA-platform staat. Op 5 juni krijgen we alle antwoorden.