Nieuwe Land Rover Defender zonder plakkers

In juni dit jaar konden we de nieuwe Defender al goed bekijken en ook vandaag is er op internet weer een foto verschenen van de auto die Land Rover nog liever niet in de spotlights zet.

Opnieuw is goed te zien dat de koets van de Defender het heden met het verleden tot op zekere hoogte weet te combineren. De nieuwe offroader krijgt een relatief hoekige koets, maar wel één die vele malen moderner oogt dan die van de inmiddels niet meer in productie zijnde vorige Defender. Het is niet helder of ook deze zwarte Defender zwarte kunststof rond zijn wielkasten heeft. Op een eerdere afbeelding viel dit wél te zien. Op de motorkap lijken zelfs aluminium traanplaten te zijn gemonteerd, een duidelijke knipoog naar de vorige Defender. De algehele designstijl lijkt sterk op die van de DC100 Concept uit 2011. Ook die auto heeft een duidelijk 'opgelegd' dak.

Eerder dit jaar dook al een uitgebreid pakket informatie op over de nieuwe Defender. Zo komt hij niet alleen beschikbaar als 90 en 110, maar ook als nog langere 130. De 90 heeft een wielbasis van 259 meter. De 110 heeft 3,02 meter tussen de wielen. De 130 heeft een identieke wielbasis, maar heeft wel fors grotere overhangen.

Op benzinevlak zouden de de P300 en P400 klaarstaan, terwijl er kan worden gedieseld in de 200 pk sterke D200 (2,0 liter) en de 240 pk sterke D240 (2,0 liter). De D300 volgt in modeljaar 2021. Wellicht nóg interessanter: Land Rover geeft de Defender een plug-in hybride-variant in de vorm van de P400e! De elektromotor van deze plug-in lijkt het koppel tijdelijk te kunnen opkrikken van 400 Nm naar 645 Nm. Een 0-100-sprint lijkt deze variant in net geen 6 tellen af te kunnen leggen. Zo rap was een Defender nog niet eerder, al geldt dat ook voor nagenoeg elk andere variant van deze nieuwe generatie. De Defender 130 zal het met alleen de P400, P400e en D300 moeten stellen. In alle gevallen wordt er geschakeld met een automatische transmissie.