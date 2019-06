Land Rover Defender duikt op

Land Rover plaagt ons al tijden met verschillende versies van een gecamoufleerde Defender, maar nu is het tijd voor meer. De auto duikt namelijk min of meer op.

Een ‘anonieme lezer’ stuurde deze foto naar het Britse Autocar. We zien het instrumentarium van de nieuweling, waarbij een computertekening van de ongecamoufleerde Defender zich tussen de klokken bevindt. Hoewel het dus niet de auto zelf is, zien we wel eindelijk meer dan een met zwart camouflagemateriaal ingepakte koets. Het grijze Defendertje heeft strakke lijnen aan de zijkant en flink brede raamstijlen en het iconische ruitje in de zijkant van het dak lijkt terug te komen. Ook het wiel vindt wederom zijn weg naar de achterkant, maar dat bleek al wel uit eerdere beelden.

Land Rover rijdt al meer dan een halfjaar rond met gecamoufleerde Defenders. Naar eigen zeggen heeft Land Rover er al een miljoen testkilometers op zitten met de ‘alleskunner’. Deze tests werden in alle soorten omgevingen gedaan, van het koude Lapland tot de uitgestrekte landschappen van Kenia. Zelfs ons eigen Den Haag gold even als testbasis. Gisteren leken we overigens ook een glimp op te vangen van de Defender door een Lego-doos die opdook waarop een voor ons onbekende Land Rover te zien was. Was dat ook de nieuwe Defender? De onthulling staat voor later dit jaar gepland.