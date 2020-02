Nieuwe Kia Sorento klaar voor Genève

De Sorento die je momenteel bij Kia kunt bestellen, werd in 2014 gepresenteerd en is inmiddels toe aan een nieuwe generatie. Zeker omdat zustermerk Hyundai al even een hagelnieuwe Sante Fe, een technisch broertje van de Sorento, op de menukaart heeft staan. Die nieuwe generatie komt er ook zeker aan; Kia bevestigt vandaag dat de auto in maart zijn publieksdebuut beleeft tijdens de Autosalon van Genève.

Kia toont twee designschetsen die eigenlijk weinig vraagtekens laten bestaan over het uiterlijk van de nieuwe Sorento. De auto krijgt een vrij hoekige, stoer ogende met twee rechtop staande achterlichten waar kleine uitlopers in zitten. Deze doen wat vorm betreft enigszins denken aan de exemplaren die Kia achterop de hier niet leverbare Palisade monteert. De Sorento krijgt een front met relatief platte koplampen, exemplaren die overlopen in de grille en die aan de onderkant vergezeld worden door boemerangvormige ledstrips. Opvallend is ook het 'vinnetje' dat een plek krijgt nabij de C-stijl.

We mikten er al op dat de nieuwe Sorento leverbaar wordt met een (plug-in) hybride aandrijflijn en Kia bevestigt nu daadwerkelijk dat er hybridetechniek in het model wordt toegepast. Of het om een plug-in hybride, dan wel een conventionele hybride of misschien wel beide vormen gaat, laat het merk nog even in het midden. Vorig jaar verkocht Kia in Nederland slechts 16 Sorento's, daar auto's van dit formaat flink worden getroffen door de Nederlandse bpm. In Genève wordt de Sorento officieel gepresenteerd, dan hebben we ook alle informatie.