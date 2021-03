Nieuwe Kia Niro voor het eerst te zien

Kia stelde de huidige Niro in 2016 aan de wereld voor. De enigszins op de wel heel excentriek vormgegeven Niro Concept van 2013 geïnspireerde cross-over was aanvankelijk alleen als Hybrid en als Plug-in Hybrid te krijgen, maar kreeg in 2018 gezelschap van de volledig elektrische e-Niro. Hoewel de e-Niro dus pas enkele jaren jong is, werkt Kia al hard aan een volledig nieuwe Niro.

De nieuwe Niro komt, in tegenstelling tot wat je wellicht zou verwachten, niet puur en alleen als e-Niro op de markt. Het ingepakte testmodel van de nieuwe Niro op deze foto's heeft namelijk gewoon een uitlaatpijpje onderaan z'n achterkant. Dat wijst er natuurlijk op dat er in dit exemplaar in ieder geval ook een verbrandingsmotor ligt. We mikken erop dat ook de nieuwe Niro dus gewoon weer als Hybrid, Plug-in Hybrid én als elektrische e-Niro op de markt komt.

Net als de huidige Niro wordt ook de tweede generatie Niro een auto ruime cross-over. De nieuwe Kia Niro op deze spionagefoto's is nog fanatiek bedekt met camouflageplakkers. Toch valt er al iets over het uiterlijk te zeggen. Zo lijkt de nieuwe Niro over twee lagen verdeelde verlichting aan de voorzijde te krijgen. Ook de achterlichten zijn interessant. Het lijkt over een uit met de grote, in het midden van de achterkant gepositioneerde horizontaal geörienteerde achterlichtunits. De nieuwe Niro krijgt verticale exemplaren die net als bijvoorbeeld bij de Hyundai Bayon doorlopen naast de achterruit. Soortgelijke verlichting zagen we al op de Kia Habaniro Concept die in 2017 in New York werd gepresenteerd. De kentekenplaat verhuist van de achterbumper naar het midden van de achterklep, wat invulling geeft aan de vrij lege bips van de huidige Niro.

De nieuwe Niro wordt mogelijk nog dit jaar voorgesteld, al hoef je niet op een marktintroductie voor begin 2022 te rekenen. De huidige Niro is voor Kia een waar succesnummer gebleken. Sinds z'n Nederlandse marktintroductie zijn er in ons land bijna 34.000 exemplaren van verkocht. Daarmee is het, gemeten vanaf 1983, achter de Sportage, Niro en Picanto in Nederland de populairste Kia ooit. Vorig jaar beleefde de Niro, vooral dankzij de volledig elektrische e-Niro, zijn topjaar. Toen gingen er maar liefst 11.883 exemplaren van over de toonbank.