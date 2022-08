Nieuwe Hyundai Kona wordt bekend anders - Vooruitblik

De Kona is een belangrijk model voor Hyundai. De inmiddels vijf jaar oude cross-over krijgt volgend jaar een opvolger. De Kona-receptuur lijkt Hyundai goed te bevallen, want we kunnen opnieuw een eigenwijs vormgegeven model met talloze aandrijflijnen verwachten, waaronder een EV.

Veel modellen hebben tegenwoordig achterop een lichtpartij die over de complete breedte loopt. Dat is niet het enige designelement dat autofabrikanten klakkeloos overnemen uit het Grote Handboek Autodesign. Wat te denken van de over twee lagen verdeelde verlichting aan de voorzijde? Hoewel gelaagde verlichting in het verleden ook weleens voorkwam, zien we steeds meer auto’s die hoog in de neus ­dunne led-dagrijverlichting hebben met een verdieping eronder de eigenlijke koplampen. Hyundai liep daarmee in 2017 voorop. Met de Kona verscheen dat jaar een gewaagd ­gelijnde cross-over met een dergelijk front. Inmiddels hebben de Sante Fe en de jongere Bayon een soortgelijke voorkant. Zelfs BMW heeft zich laten verleiden tot het toepassen van uitgesmeerde verlichting. Met de nieuwe Kona die voor 2023 gepland staat, is Hyundai niet van plan aan designtechnische brutaliteit in te leveren.

Volgende stap

Op basis van de eerste spionagefoto’s van de tweede generatie Kona hebben we onze illustrator aan het werk gezet. De voorstelling van de achterzijde van deze Kona is gebaseerd op ­ingevingen uit een ietwat troebele kristallen bol, maar het nieuwe Kona-front is tamelijk concreet in te vullen. Net als kleinere broer Bayon en de bij ons onbekende Staria krijgt de Kona waarschijnlijk een dunne strook ­led-dagrijverlichting die over de complete breedte van het front loopt. Het scheidt de motorkap van het bumperwerk. Geen cross-over zonder cross-details, en dus zijn die straks volop aanwezig. Het designteam van Hyundai plakt niet zomaar een kunststof randje rond de wielkasten, maar verschaft de nieuwe Kona uitgesproken en relatief ­hoekige kunststof panelen die visueel ­samensmelten met de bumpers. Extravagant en ongetwijfeld niet ieders smaak, maar van een gebrek aan durf is Hyundai de laatste ­jaren bepaald niet te betichten.

De Kona groeit net als nagenoeg elk nieuw model bij zijn generatiewissel, maar in dit ­geval is die groei noodzakelijk. De huidige Kona is 4,21 meter lang, de veel jongere maar lager in de markt gepositioneerde Bayon zit daar met zijn 4,18 meter behoorlijk dicht op. Wij gaan ervan uit dat de nieuwe Kona meer het midden opzoekt tussen die Bayon en zijn grotere broer, de 4,5 meter lange Tucson.

Net als zustermerk Kia levert Hyundai enerzijds auto’s die volledig als elektrisch model zijn ontwikkeld, maar bouwt het anderzijds modellen die met (hybride) verbrandings­motoren en met puur elektrische aandrijving verkrijgbaar zijn. Zo kennen we van Hyundai de Ioniq 5, de eerste van een reeks dedicated EV’s waarvan de Ioniq 6 en de Ioniq 7 op dit moment al in aantocht zijn.

De huidige Kona is er als mild-hybride met 1.0 T-GDI, als hybride 1.6 HEV en als volledig elektrische Kona Electric. Vast staat dat er van de nieuwe Kona een geheel elektrische variant verschijnt. De actuele Kona Electric is leverbaar met een 136-pk motor in combinatie met een 38-kWh accu. Daarnaast is er een versie die maar liefst 204 pk levert, ­gekoppeld aan een 64-kWh batterij. De Kia Niro, het zustermodel dat dit jaar volledig werd vernieuwd, biedt alvast een goede ­indicatie van wat je van de nieuwe Kona ­Electric kunt verwachten.

Kona N

De nieuwe elektrische variant van de Kia Niro is er net als de vorige e-Niro met 64-kWh accu en 204 pk. Deze aandrijflijn verwachten we dus ook in de nieuwe elektrische Kona. Of de met bescheidener EV-hardware uitgeruste variant eveneens terugkeert, valt nog te ­bezien. Mogelijk blijft de mild-hybride ­aandrijflijn in het nieuwe model leverbaar. Daarnaast durven we de verwachting uit te spreken dat de 141-pk hybride aandrijflijn met 1.6 GDI zijn weg terug naar de Kona vindt. Of Hyundais nieuwe cross-over daarnaast als plug-in hybride op de markt komt? Wie zal het zeggen. De jongste Kia Niro is net als zijn voorganger verkrijgbaar met een hybride aandrijflijn met stekker, maar die ­is in de Kona nog nooit geleverd.Het zou ons in ieder geval niet verbazen als Hyundai wat aandrijflijnen betreft nog een stapje verder gaat dan het met de huidige Kona doet. Want ondanks de extravagante uitstraling van het model hoopt Hyundai namelijk opnieuw een zo breed mogelijk publiek aan te spreken.

In Nederland heeft Hyundai al ruim 25.000 Kona’s aan de man gebracht en alleen al in Europa staat de verkoopteller op zo’n 400.000 stuks. Grofweg veertig procent daarvan is een Kona Electric of een hybride. Tenslotte rekenen we opnieuw op een ­ultrasnelle Kona N, maar het is zeer de vraag of die sportieve uitvoering ditmaal wél naar Nederland komt.