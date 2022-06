Nieuwe Hyundai Kona beter te zien

Hyundai werkt aan een volledig nieuwe Kona. Die nieuwe Kona is al meerdere keren in testkostuum in beeld verschenen, maar de nieuwe cross-over laat op nieuw spionagebeeld iets van zijn vermommerij in de verkleedkist liggen.

Net als zustermerk Kia en veel andere fabrikanten levert Hyundai enerzijds auto’s die in de basis als elektrisch model zijn ontwikkeld, maar bouwt het anderzijds ook modellen die met (hybride) verbrandingsmotoren maar ook met een EV-hart te krijgen zijn. Zo kennen we van Hyundai de Ioniq 5, de eerste van een reeks dedicated EV's waar later dit jaar nog de lagere Ioniq 6 naast komt. De huidige Kona is leverbaar als elektrische Kona Electric, maar is er daarnaast ook in een hybride uitvoering. Het is die Kona die dit jaar vijf jaar oud is en begin volgend jaar wordt vervangen door een compleet nieuwe generatie. Die nieuwe Hyundai Kona is op deze spionagefoto's al behoorlijk goed te zien.

Het is niet de eerste keer dan de nieuwe Kona met camouflerend stickerwerk in het openbaar is gesnapt. Tweemaal eerder dook de Kona al op voor de lens van onze spionagefotograaf. Hyundai's afdeling die de testmodellen van verhullende plakkers voorziet, koos tweemaal voor verschillende gradaties camouflagewerk en ook nu rijdt de nieuwe Kona er weer anders bij. De vorige keer zagen we een stukje onbeplakt plaatwerk bij de voorschermen, maar die delen zijn nu weer aan het zicht onttrokken. Toch is het algehele plakwerk nu minder heftig.

Zo heeft Hyundai op dit testexemplaar minder veelal uit piepschuim bestaande delen onder het stickerwerk toegevoegd, met als gevolg dat de daadwerkelijke lijnen beter zichtbaar zijn. De achterzijde daarbij uitgezonderd, helaas. Wel is het front van de Kona beter te zien. Hyundai houdt vast aan het ontwerp met over twee lagen verdeelde verlichting, al lijkt de Kona net als kleinere broer Bayon een strakker vormgegeven neus te krijgen. Onder meer de driehoekige ornamenten die in de bumper een plek krijgen wijzen daar op.

De huidige Kona is er alleen met een 1.0 T-GDI, als hybride 1.6 HEV en als volledig elektrische Kona Electric. De elektrische variant en de hybride keren in ieder geval terug. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat Hyundai ook een plug-in hybride aandrijflijn voor de nieuwe Kona levert. De nieuwe Kona groeit waarschijnlijk een stapje om meer afstand tot de lager gepositioneerde Bayon te nemen. De Bayon komt met zijn 4,18 meter lengte namelijk behoorlijk dicht in de buurt bij de 4,21 meter grote huidige Kona. In 2023 weten we meer, naar verwachting komt de nieuwe Kona in de eerste helft van volgend jaar op de markt.