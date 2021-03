Nieuwe Honda CR-V betrapt

De huidige generatie Honda CR-V lijkt in Nederland geen lang leven beschoren. De SUV is pas sinds eind 2018 op de Nederlandse markt, maar Honda is al aan het testen geslagen met een compleet nieuwe. Een testexemplaar van die nieuwe Honda CR-V is nu voor het eerst voor de zoomlens van onze spionagefotograaf verschenen.

Honda stelde de huidige vijfde generatie van de CR-V eind 2016 aan het daglicht voor, maar het zou tot eind 2018 duren voordat Honda's concurrent van SUV's als de Mazda CX-5, Toyota RAV4 en Volkswagen Tiguan bij de Nederlandse dealers verscheen. Honda is nu al aan het testen geslagen met een compleet nieuwe CR-V, een auto die bij zijn aanstaande generatiewissel een maatje lijkt te groeien.

De op deze foto's zichtbare Honda CR-V hangt nog fanatiek in de camouflageplakkers, maar toch valt er al het een en ander over het uiterlijk te zeggen. Net als de nieuwe HR-V krijgt de nieuwe Honda CR-V namelijk een relatief lange en hoge neus, een voorzijde die behoorlijk abrupt eindigt. De koplampen lijken - net als die van de huidig Civic, vrij platte exemplaren te worden die optisch over lijken te lopen in de grille. De nieuwe grille van de CR-V lijkt, in tegenstelling tot die van het huidige model, niet versierd te worden met dikke chroomkleurige elementen. De achterlichten lijken bij de nieuwe CR-V niet meer verticaal aan weerszijden van de achterruit te lopen. Daarmee breekt Honda met alle voorgaande CR-V's. Net als de uitgaande CR-V komt de nieuwe SUV van Honda weer beschikbaar met een derde zitrij en biedt met die extra zitplaatsen plek aan tot zeven inzittenden. Opvallend is dat de nieuwe CR-V een meer gestrekt oogt dan het huidige model.

Honda levert de nieuwe CR-V straks alleen nog met geëlektrificeerde aandrijflijnen. De huidige Comfortable Runabout Vehicle (CR-V) is in al als hybride beschikbaar. Ook bestaat er een CR-V met een plug-in hybride aandrijflijn, al is die versie nog niet in Nederland verschenen. Ongetwijfeld komt de nieuwe Honda CR-V in Nederland wél sneller beschikbaar met een stekker.

Honda CR-V in Nederland

Sinds de internationale introductie van de eerste generatie CR-V in 1996 zijn in Nederland 12.628 CR-V's verkocht. Kleine kanttekening daarbij: de eerste CR-V kwam in Nederland pas in 1998 op de markt. In 2008 beleefde de CR-V zijn topjaar, van de toen actuele derde generatie Honda CR-V gingen in dat jaar 1.604 exemplaren over de toonbank. Hoewel de CR-V-verkopen in 2019 en 2020 met achtereenvolgens 390 en 206 verkochte exemplaren niet al te fantastisch waren, verkocht CR-V in 2017 (77 stuks) en 2018 (72 stuks) stukken slechter.