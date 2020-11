Modeljaarupdate voor Honda CR-V

Honda voert in Europa een kleine modeljaarupdate door op de CR-V. Klein is in dit geval wellicht nog een understatement. Op optisch vlak zijn de verschillen nauwelijks waarneembaar. Toch brengt de microscopische bijsnijsessie mogelijk grote gevolgen met zich mee.

De modeljaarupdate die Honda in Europa op de CR-V doorvoert heeft zo mogelijk nog minder om het lijf dan de kleine bijschaafronde die Honda's CR-V eind vorig jaar in de Verenigde Staten onderging. Wie gerekend had op de komst van nieuwe bumpers, komt in Europa bedrogen uit. De Europese CR-V profiteert op optisch vlak wél van de komst van nieuw lichtmetaal. Daarnaast krijgt de CR-V Hybrid voortaan het e-HEV-label op zijn achterklep geplakt, waaronder het merk eerder al de hybride versie van de jongste Jazz schaarde.

Met de CR-V Hybrid is overigens iets interessants aan de hand. In het Verenigd Koninkrijk is de CR-V Hybrid straks nog de enige motorversie. Dat geldt straks mogelijk ook voor de rest van de Europese en dus ook voor de Nederlandse markt. AutoWeek is nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur. Dat zou betekenen dat de 173 pk (2WD) en 193 pk (AWD) sterke geblazen benzinemotoren met 1,5 liter inhoud van de prijslijst verdwijnen. De CR-V Hybrid blijft in ieder geval zichzelf en dat betekent: een 184 pk en 315 Nm sterke aandrijflijn waarbij de benzinemotor een 2.0 viercilinder is. Ook de CR-V Hybrid is er met zowel voor- als vierwielaandrijving.

Honda zegt de ophanging van de CR-V te hebben fijngeslepen en belooft ook dat de stuurinrichting door aanpassingen is verbeterd. Opmerkelijk is verder de inductielader voor telefoons in enkele uitvoeringen. In het interieur past Honda nieuwe aluminiumkleurige accenten toe.

Informatie voor de Nederlandse markt volgt spoedig.