Nieuwe Ford Taurus is nieuwe Mondeo

Even terugspoelen naar de Taurus. Medio jaren tachtig investeerde Ford een werkelijk gigantische hoeveelheid kapitaal in de ontwikkeling van de opvolger van de op dat moment bijna archaïsche LTD. Met de eerste generatie Taurus lanceerde Ford in de Verenigde Staten een niet alleen op aerodynamisch vlak vooruitstrevend model, maar ook wat technologie en bouwkwaliteit betreft een indrukwekkende auto (foto 6 en 7). De voorwielaangedreven Amerikaanse middenklasser kreeg een nakomeling die onder de vlag van Ford USA ook in Europa en dus ook in Nederland werd geleverd. Die opvallend ronde Taurus (foto's 8, 9 en 10), waar net als van zijn voorganger ook een stationwagon van bestond, werd net als de eerste generatie na zo'n vijf jaar grondig gefacelift. Ook die heftig aangescherpte Taurus (foto's 11 en 12) werd nog in Nederland geleverd, zij het alleen als sedan. In 2003 stopte Ford de levering van het model in Nederland, maar in thuisland Verenigde Staten zouden nog twee generaties volgen.

De laatste Taurus-reeks (foto's 13 en 14) stond in de Verenigde Staten boven de Fusion (onze Mondeo) in het gamma en verdween in 2019 van de Amerikaanse markt en daarmee kwam de oorspronkelijke Taurus-bloedlijn tot een eind. We schrijven bewust 'oorspronkelijk', daar Ford in 2015 in China een van de Amerikaanse versie losstaande Taurus introduceerde (foto's 15 en 16). Die op de techniek van de vorige Mondeo (Fusion) gebaseerde maar zo'n 15 centimeter langere sedan werd ook naar het Midden-Oosten geëxporteerd waar het een relatief succesnummer werd. Met de introductie van de volledig nieuwe Mondeo knipte Ford die Taurus uit het Chinese productieportfolio. Om de klant in het Midden-Oosten toch van een Taurus te kunnen blijven voorzien, heeft Ford de Chinese Mondeo een nieuwe naam gegeven. Zijn we er nog?

De nieuwe Ford Taurus op deze foto's is dus een Chinese Ford Mondeo met een andere naam. Samenwerkingsverband Changan Ford - dat de Chinese Mondeo produceert - heeft de auto zelfs nauwelijks aangepast. We zien een iets afwijkende voorbumper, al zou dat natuurlijk zomaar uitvoeringsspecifiek kunnen zijn. Als de nieuwe Taurus net zo lang is als de nieuwe Mondeo, betekent dat wél dat de auto een maatje kleiner is dan zijn 5 meter lange voorganger. De Chinese Mondeo strekt zich namelijk uit over een afstand van 4,94 meter. In China is de Mondeo leverbaar met een over vrijwel de gehele breedte van het interieur lopend display. Op de enige interieurfoto die Ford van de nieuwe Taurus vrijgeeft, zien we dat gigantische scherm niet terug, al heeft de nieuwe Taurus met zijn twee displays alsnog weinig reden tot klagen.

Meer informatie deelt Ford nog niet, al nemen we aan dat de Taurus net als de Mondeo beschikbaar komt met een geblazen 2.0 die het tot 238 pk schopt.