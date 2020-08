'Nieuwe Ford Mustang krijgt andere basis en lange adem'

Het is niet direct aan 'm af te zien, maar de huidige generatie van de Ford Mustang loopt toch alweer zes jaar mee. Volgens de oorspronkelijke planning betekent dat dat de muscle car nu nog zo'n drie jaar mee moet. In 2022 of 2023 krijgen we de volgende generatie van de Mustang voorgeschoteld, zo verneemt Automotive News van een bron dichtbij het merk.

Als de aflossing er dan eenmaal komt in 2023, dan is dat ook gelijk het begin van opnieuw een behoorlijk lang aanblijvende generatie van de Mustang. Ford is naar verluidt van plan om de volgende Mustang niet zes jaar (zoals het plan eerst was) maar weer acht jaar op de markt te houden. Dat betekent dus dat we nog tot in de jaren 30 een Mustang zullen hebben die in grote lijnen het recept van de oer-Mustang in leven houdt.

Toch blijft niet alles bij het oude. Ford zou voor de volgende Mustang namelijk naar het platform van de Ford Explorer grijpen. Dat klinkt misschien nogal vreemd, maar een geheel nieuw platform speciaal voor de Mustang ontwikkelen is uiteraard een dure aangelegenheid. Ook al verkoopt de Mustang nog goed; het is niet de auto waar Ford het grote geld vandaan haalt. Een aangepaste en waarschijnlijk ook wat ingekorte variant van het Explorer-platform zou daarom niet eens zo'n gekke keuze zijn. Zo wordt de Mustang betrekkelijk goedkoop te ontwikkelen en dat zal nodig zijn om nog tot zover in de toekomst door te kunnen gaan met de muscle car.

Interessant is dat datzelfde platform uiteraard ook voor een vierwielaangedreven configuratie én een plug-in hybride aandrijflijn te gebruiken is. Puristen zullen er ongetwijfeld hun nekharen van overeind hebben staan, maar kijk dus niet gek op als de volgende Mustang ook op de één of andere manier met een stekker te maken krijgt. Spannender wordt of de V8 behouden blijft. De Explorer (en gerelateerde Lincoln Aviator) heeft die immers niet. Maar laten we eerlijk zijn; als Ford dan toch doorgaat met de Mustang, dan moet op dat gebied de traditie toch ook voorgezet worden?