Nieuwe F1-auto's verschillen opvallend veel van elkaar

De afgelopen twee weken heb je ongetwijfeld al een aantal nieuwe Formule 1-auto's bewonderd. Hier op AutoWeek.nl stonden we stil bij alle onthullingen en het wachten is nu alleen nog op de auto's van Alfa Romeo en Alpine. Nou ja, eigenlijk moeten we van Red Bull Racing ook nog steeds meer zien. Dat team heeft tot op heden alleen nog een showauto in zijn nieuwe livery gestoken en legde afgelopen week op Silverstone volledig achter de schermen de eerste kilometers met de werkelijke RB18 af. Waarschijnlijk krijgen we deze week dus pas een beter beeld van hoe de nieuwe F1-auto van wereldkampioen Max Verstappen eruitziet. Voor het zover is, kunnen we in ieder geval al concluderen dat er grote verschillen zijn tussen de diverse onthulde auto's.

'Sidepods'

Om te beginnen zijn er diverse aanpakken als het aankomt op de basisvorm van de auto's. Dan hebben we het vooral over de sidepods en de motorkap. Neem bijvoorbeeld de auto van Aston Martin. Die valt nogal op, omdat de sidepods behoorlijk breed zijn en naar achteren toe ook pas erg laat richting het midden toe lopen. De Aston Martin oogt daardoor behoorlijk 'dik' vergeleken met andere auto's. Dan zijn er ook nog de koelsleuven bovenop de sidepods. Die zien we ook lang niet bij alle andere teams terug.

De auto van Ferrari lijkt er wat dat betreft nog het meest op. De Italianen hebben ook gekozen voor relatief brede sidepods met koelsleuven erin. Het opvallende aan de auto van Ferrari is bovendien dat de sidepods 'ingedeukt' zijn aan de bovenkant. Het lijkt erop dat die vorm van de bovenkant ook een belangrijke aerodynamische slimmigheid is en er gaan zelfs geruchten dat Ferrari lucht die aan de voorkant de luchtinlaten inkomt halverwege de sidepods weer naar buiten wil laten komen om zo downforce te genereren met de bovenkant van de sidepods.

Heel anders is de aanpak van teams als McLaren, Williams en Mercedes. Die zijn juist weer gegaan voor een 'slank' ontwerp. In F1-jargon wordt deze vorm ook wel 'coke bottle' genoemd, omdat het centrale en achterste deel van de auto grofweg de vorm van een colaflesje lijkt te hebben. Iets dat ooit een handelsmerk was van Red Bull Racing-ontwerper Adrian Newey. Bij teams als Mercedes lijken ze qua aerodynamische slimmigheden meer hun heil te zoeken in de vloer en zorgen ze met het koetswerk juist voor zo min mogelijk luchtweerstand.

Voorvleugels

Hoewel op de studiofoto's de voorvleugels van de auto's nog behoorlijk op elkaar lijken, blijkt uit de eerste foto's van de werkelijke auto's wel dat er ook weer verschillende filosofieën zijn voor de voorvleugels. Die zijn dit jaar sowieso behoorlijk anders dan voorgaande jaren en de ervaring leert dat er grote prestatieverschillen mogelijk zijn afhankelijk van hoe je de downforce weet te perfectioneren op de voorvleugel. Veel teams gaan nog voor een redelijk traditioneel ontwerp, waarbij de opstaande lamellen op de voorvleugel vanaf de buitenkant eerst omhoog krullen en richting de neus juist weer scherp naar beneden.

Een team dat daar duidelijk een andere visie op heeft, is Haas. Het team dat vorig jaar nog stijf laatste werd, heeft een behoorlijk rechttoe rechtaan lijn gekozen. Een opvallende keuze, misschien heeft het Amerikaanse team hier wel iets bijzonders weten te vinden in de windtunnel. Mogelijk hebben ze hierbij ook een tip van Ferrari gekregen, dat ook voor zo'n ontwerp gaat (zie foto hierboven).

Ophanging

De afgelopen jaren gingen de teams aan de voorkant van de auto steevast voor een pushrod-ophanging. De geldende reglementen dicteerden dat er vooral veel aerodynamisch voordeel behaald moest worden met vleugels aan de voorkant van de auto, net achter de voorwielen. Daar zagen we regelmatig hele bouwwerken vanaf de vloer omhoog, voor de luchtinlaten en langs de neus. Een pushrod-ophanging, waarbij de ophangingselementen behoorlijk hoog zaten, zorgde ervoor dat er voldoende lucht ongestoord bij die vleugeltjes kon komen. Dit jaar is het vanwege de reglementen een stuk 'rustiger' qua aerodynamica op dat deel van de auto en kan een pullrod-ophanging met de stangen op de hoogte van de wielnaaf weer. Onder meer Ferrari ging daarvoor, zoals op de foto hierboven te zien is. Een belangrijk voordeel van een pullrod-ophanging is het lagere zwaartepunt in de neus. Red Bull lijkt ook voor zo'n ophanging gekozen te hebben.

Fris begin

Er zijn nog meer opvallende verschillen tussen de nieuwe Formule 1-auto's. Onze collega's van NU.nl gingen er uitgebreid op in, dus mocht je geïnteresseerd zijn in nog meer gedetailleerde analyses, dan raden we je zeker aan dit artikel te lezen. Het is duidelijk dat de nieuwe reglementen echt voor een schone lei hebben gezorgd op de ontwerptafels van de Formule 1-teams. Dat er zoveel verschillend ogende ontwerpen zijn en er ook weer heel andere concepten van stal gehaald worden dan de afgelopen jaren, is in ieder geval alvast een mooi nieuw element voor het komende F1-seizoen.