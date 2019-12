Nieuwe elektrische Toyota's vanuit alle hoeken

Toyota heeft grote plannen op EV-gebied. In 2025 wil Toyota jaarlijks zo'n 5,5 miljoen geëlektrificeerde modellen en de man brengen en dat betekent niet alleen dat een groot deel daarvan is voorzien van een hybride aandrijflijn, maar dat er ook bergen volledig elektrische modellen in het vat zitten. AutoWeek heeft uit een Japans patentbureau afbeeldingen weten op te duiken van zes nieuwkomers.

In juni deed Toyota gedeeltelijk uit de doeken wat het op EV-gebied in het vat heeft zitten. Het bedrijf, dat in China al een elektrische C-HR verkoopt en waarvan luxemerk Lexus met de UX 300e zijn eerste EV heeft, gaat onder meer samen met zustermerk Subaru aan de gang met de ontwikkeling van een elektrische SUV. Ook met Suzuki en Daihatsu wordt innig samengewerkt op EV-gebied. Toyota werkt met die twee fabrikanten aan een compacte elektrische hatchback. Toyota liet eerder al een tweetal afbeeldingen zien waarop zes potentiële EV's van het merk te zien waren. Het zestal was echter alleen schuin van voren te zien. Na hevig zwoegen in de digitale krochten van een Japans patentbureau, hebben wij de auto's vanuit alle hoeken in beeld gekregen.

Het beoogde zestal staat op de te ontwikkelen modulaire basis die Toyota vooralsnog aanduidt als 'e-TNGA', daar het waarschijnlijk delen van die modulaire basis zal omvatten. Het modulaire platform biedt plek aan elektromotoren die zowel voor- als achterin de auto een plek krijgen. Reken naast op voorwielaangedreven modellen en voor- of vierwielaangedreven SUV's ook op modellen met achterwielaandrijving, iets waar Toyota met de conceptuele versie van de tweede generatie Mirai al op vooruitblikte.

Zoals vermeld liet Toyota eerder al een rij nieuwkomers zien die uit een middelgrote sedan, een middelgrote cross-over, een compacte hatchback, een besteller/personenbus, middelgrote SUV en een grote SUV bestaat. Informatie over de nieuwkomers is vooralsnog niet voorhanden, maar we kunnen je ze wel vanuit alle hoeken laten zien. Let wel, het gaat hier om auto's waarvan de komst niet voor de volle honderd procent vast staat:

Misschien wel de meest relevante van het stel: een compacte elektrische cross-over (foto 1 t/m 6).

Grote SUV, waarschijnlijk een zevenzitter. Denk de handgrepen en op een reguliere plek geplaatste spiegels er nog bij (foto 13 t/m 17).

Een nieuwkomer die Toyota omschrijft als een middelgrote SUV. Het is waarschijnlijk dit model dat samen met Subaru wordt ontwikkeld (foto 18 t/m 22)