Nieuwe elektrische Fiat 500E duikt op

Via het Franse Worldscoop maakt de wereld eerder dan verwacht kennis met de nieuwe Fiat 500E die hier als cabriolet voorgesteld wordt. Het grootste nieuws wordt onderhuids verstopt, want de 500 is voortaan (wereldwijd) leverbaar als EV. Spionagebeelden verklapten al dat Fiat voor het grootste deel vasthoudt aan het uitgaande ontwerp. Toch is de 500 rondom stevig vernieuwd. Er is vooral afscheid genomen van het schattige imago. Een iets stoerder koetsje maakt nu zijn opwachting.

Neem bijvoorbeeld de koplampen die een stuk bozer de wereld in schijnen. Van achteren zijn de verschillen (op deze foto’s) het minst goed te zien. De achterlichten bestaan voortaan in ieder geval weer uit één geheel zonder meegespoten plaatwerk ertussen. Het vouwdakje van deze 500 C is met een Fiat-patroon bedrukt. Binnenin is een grotere vernieuwingsslag gemaakt. Een groot centraal aanraakscherm siert het dashboard met daaronder een rustig geheel van twee rijen met knopjes. De keuzehendel voor de automaat verdwijnt en maakt plaats voor losse knoppen tussen de voorstoelen.

Over technische specificaties is nog niks bekend gemaakt. Daarvoor moeten we geduld hebben tot de officiële onthulling later deze dagen.