Nieuwe Fiat 500 duikt op

Fiat parkeert nog dit jaar een volledig nieuwe 500 in de Europese showrooms, een auto waar ook weer een elektrische versie van komt: de 500e. Het is die auto die door Fiat rond de poolcirkel aan de tand wordt gevoeld.

De nieuwe elektrische 500, die op termijn gezelschap krijgt van de reeds aangekondigde stationachtige 500 Giardiniera, krijgt ongetwijfeld een grotere actieradius dan de elektrische 500 die Fiat momenteel in onder meer de Verenigde Staten levert. Die auto komt momenteel, volgens de Amerikaanse EPA-cyclus, zo'n 140 kilometer ver. Het feit dat er bij de ontwikkeling van de nieuwe 500 in het begin al rekening is gehouden met de komst van een volledig elektrische versie, zal ongetwijfeld zorgen voor meer ruimte voor de batterijen. Het ligt in de lijn der verwachting dat Fiat de basis van deze nieuwe 500 ook voor andere modellen gaat gebruiken, mogelijk voor de opvolger van de Panda.

Fiat gaat de nieuwe 500 produceren in zijn fabriek in het Italiaanse Mirafiori, maar zeer waarschijnlijk zal hij ook in de Verenigde Staten (Michigan) gebouwd gaan worden voor de Noord-Amerikaanse markt. Op meer duidelijkheid moeten we nog even wachten. Mogelijk presenteert Fiat de nieuwe 500 al tijdens de Autosalon van Genève.