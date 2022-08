Nieuwe DS 3 wordt mogelijk weer compacte hatchback

Tegenwoordig lijkt het haast alsof autofabrikanten allemaal naar hetzelfde middel grijpen om de verkoopcijfers op te krikken. Als een model niet lekker meer verkoopt, maak je van zijn opvolger gewoon een hoger op zijn poten staand model. Zodoende is de afgelopen tien jaar een heel leger aan SUV's en cross-overs op de markt verschenen, terwijl traditionelere auto's juist het veld ruimen. Zo ook bij DS, dat de guitige DS 3 in 2018 een cross-over-opvolger gaf in de vorm van de DS 3 Crossback.

Kennelijk valt het DS wat tegen wat die DS 3 Crossback doet in de verkoop. Hij kan zijn voorganger inderdaad niet evenaren. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa niet. Uit cijfers van Carsalesbase.com blijkt dat de DS 3 Crossback over heel Europa gezien niet boven de 20.000 verkochte exemplaren per jaar weet uit te komen. De DS 3 kreeg dat wel ruimschoots voor elkaar, met als verkooppiek 2011 met maar liefst een krappe 73.000 verkochte exemplaren. In gesprek met het Britse Autocar verklaart DS-CEO Béatrice Foucher dat het dan ook niet uitgesloten is dat de volgende DS 3 weer een traditioneler model wordt. Mogelijk weer een compacte hatchback. "We werken aan vernieuwing van de DS 3. Dan bedoelen we niet per se dat we de auto vernieuwen in lijn met hoe deze vandaag de dag is. (We moeten, red.) profiteren van wat we eerder hebben gedaan."

Er is volgens Foucher nog geen besluit genomen, maar het is dus niet uitgesloten dat de volgende DS 3 meer teruggrijpt op de eerste. Reken in dat geval op een compact model op Stellantis' STLA Small-basis. Dat is het kleinste EV-platform van het concern, waar ongetwijfeld ook opvolgers van de Peugeot 208, Citroën C3 en Opel Corsa gebruik van gaan maken. We hebben het dan nog wel over een relatief verre toekomst. De DS 3 Crossback kwam pas in 2018 en moet er nog wel een tijdje tegenaan. Ook verwachten we de eerste auto's van Stellantis op die basis pas op z'n vroegst in 2026.