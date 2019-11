Nieuwe dieselversie voor Mercedes-Benz A-klasse Limousine

Wie in de markt is voor een A-klasse Limousine met dieselmotor, kan alleen opteren voor de 116 pk sterke 180d. Die zelfontbrander was tot voor kort alleen te krijgen in combinatie met een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Vanaf nu is de A-klasse Limousine 180d ook met een handgeschakelde transmissie te krijgen.

De A-klasse Limousine 180d met handgeschakelde zesbak wisselt vanaf € 35.591 van eigenaar. Daarmee is 'ie € 1.081 goedkoper dan de reeds bekende variant met 7G-DCT-automaat. Het gemiddeld verbruik ligt - afhankelijk van de gekozen uitvoering- op 4,0 tot 4,2 l/100 km. De 180d met automaat is met 3,8 tot 4,0 l/100 iets efficiënter. De topsnelheid is met 206 km/h gelijk aan die van de zelf schakelende 180d. Wel wint de versie met automaat het tijdens een 0-100-sprint, zij het nipt. Waar de A-klasse Limousine 180d met automaat in 10,6 tellen naar 100 km/h sprint, heeft de handgeschakelde variant 10,7 seconden voor die sprint nodig.