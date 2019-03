Nieuwe Chevrolet Captiva beter in beeld

Vandaag vindt in de hoofdstad van Thailand de Bangkok International Motor Show plaats, een autobeurs waar Chevrolet de nieuwe Captiva uitgebreid tentoonstelt. Helemaal nieuw is die SUV niet, en dat heeft twee redenen. Zo liet Chevrolet de nieuwe Captiva in november vorig jaar tijdens de Bogota International Motor Show al kort zien, maar in feite kennen we de auto al sinds oktober 2017. Toen werd namelijk de Baojun 530 gepresenteerd, een Chinese SUV waarvan Chevrolet een Captiva heeft gemaakt door er zijn eigen sausje over uit te gieten. De Baojun 530 blijkt overigens populair in het rebadgehoekje van autoland. Ook de MG Hector die binnenkort in India op de markt komt, heeft die auto als basis.

Chevrolet en Baojun zijn geen vreemden van elkaar. Sterker nog, het merk is in feite een joint venture van General Motors en het Chinese SAIC Motor en dus is het niet heel vreemd dat Chevrolet de 530 gebruikt als basis voor een nieuwe SUV voor groeimarkten. De Captiva, die voor de Thaise markt ook in dat land zal worden gebouwd, is 4,66 meter lang, 1,85 meter breed en krijgt in elk geval de beschikking over een geblazen 1.5. Die motor levert 150 pk en 230 Nm en is gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie of aan een automaat met zes verzetten. Waarschijnlijk komt de auto ook beschikbaar met een 170 pk sterke viercilinder dieselmotor, die afkomstig is uit de magazijnen van FCA Automobiles. De Captiva komt aanvankelijk als vijfzitter op de markt, maar in een later stadium wordt de line-up uitgebreid met een variant met zeven zitplaatsen.

In Thailand gaat de auto minder dan één miljoen baht kosten. Dat betekent dat de Captiva voor minder dan € 28.000 in de Thaise orderboeken komt te staan. Verwacht de auto in ons deel van de wereld niet op de weg te zien.