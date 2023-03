De spanning in Duitsland is om te snijden, want zowel van de Mercedes-Benz E-klasse als van de BMW 5-serie komt er dit jaar een nieuwe generatie. Voor beide pijlers in de hogere middenklasse is het waarschijnlijk het laatste enigszins traditionele hoofdstuk, al speelt elektrificatie al een zeer grote rol.

Highlights

Dubbelrol voor 5-serie

Minstens mild-hybride

Dit jaar tegenover elkaar

Al ruim dertig jaar gaan de Mercedes-Benz E-klasse en BMW 5-serie ongeveer gelijktijdig door de generaties heen. Ze komen vlak na elkaar op de markt en houden het dan allebei zeven jaar vol. De huidige E-klasse en 5-serie lopen ook weer bijna gelijk. Ze verschenen respectievelijk in 2016 en 2017, dus mogen we zeer binnenkort voor beide Duitsers aflossing verwachten. Duidelijk is al dat die nieuwkomers behalve hun afkomst, marktpositie en levensduur nog iets gemeen hebben: het zijn ­logischerwijs de laatste met brandstofmotoren. Mercedes-Benz heeft al de volledig elektrische EQE en daar staat nog maar één keer een E-klasse naast. De kans is groot dat de stap daarna een samensmelting van de twee brengt. Bij BMW schuiven ze volledig elektrisch rijden al wel onder hetzelfde afdakje door van de volgende 5-serie ook een elektrisch aangedreven variant op de markt te brengen, de i5. In wezen zie je op deze pagina’s drie nieuwe modellen: de volgende Mercedes-Benz E-klasse, de BMW 5-serie én de BMW i5. Voor nu richten we ons vooral even op de eerste twee, die een directe strijd met elkaar aangaan.

Nieuwe E-klasse weer een kleinere S

Zowel de nieuwe E-klasse als de nieuwe 5-serie gaat qua uiterlijk op herkenbare wijze verder. Dat betekent heel kort door de bocht voor de Mercedes dat het weer een beetje een ‘gekrompen S-klasse’ wordt. De huidige E-klasse kroop bij de facelift al wat dichter tegen de jongste S-klasse aan, met zijn meer geknepen achterlichten, maar dat gaat bij de nieuwe nog een stapje verder. Reken ook op wat bredere en plattere koplampen, die mogelijk strak tegen de grille aan zitten. Wat dat betreft is hij toch ook een klein beetje EQE-achtig. Mercedes-Benz heeft het interieur al laten zien en daar zien we eveneens bekende elementen, al gaat de ‘E’ er een beetje zijn eigen weg.

E-klasse krijgt geen hyperscreen

Het centrale scherm is wat subtieler dan in de S-klasse en verder zit er een losstaand digitaal instrumentarium in. Geen Hyperscreen dus voor de E-klasse, maar een zogenoemd Superscreen. Overigens krijgt de nieuwe E-klasse geen ronde ventilatieroostertjes, maar vrij platte exemplaren in de bovenste ‘omlijsting’ van het dashboard. Op motorisch vlak mogen we vooral uitbreiding van het (mild-)hybride-aanbod verwachten. Logischerwijs krijgt elke aandrijflijn een vorm van elektrificatie mee en de kans is groot dat de nieuwe E63 een beresterke plug-in wordt. Mocht daar opnieuw een V8 in dienstdoen, dan is het goed mogelijk dat de E63 net als de S63 E-Performance de 800 pk passeert. De E-klasse staat, net als de C- en S-klasse, op de MRA2-basis en daarmee mag je op een meesturende ­achteras en andere handige (veiligheids)snufjes uit de ­Mercedes S-klasse rekenen.

Nieuwe BMW 5-serie ook als elektrische i5

BMW kiest zoals gezegd voor een andere aanpak door met één auto twee concurrenten aan te vallen. De nieuwe BMW 5-serie komt met brandstofmotoren weer het leven van de E-klasse van Mercedes-Benz zuur maken, terwijl hij met elektrische aandrijflijn als i5 de strijd aanbindt met de EQE van dat merk. Zowel de elektrische i5 als de op bovenstaande illustratie voorgestelde nieuwe 5-serie zal met zijn uiterlijk de wat conservatievere klant wel aanspreken.

Plug-in hybride M5?

De 5-serie krijgt weliswaar een behoorlijk scherper gevormde neus, maar een enorme grille of in twee delen opgesplitste koplampen (zoals bij grote broer 7-serie/i7) zijn er niet bij. Herkenbaarheid troef al met al, net als bij de E-klasse. Dat geldt slechts ten dele voor de motorisering, want behalve opnieuw een breed aanbod mild-hybride benzine- en dieselversies en plug-in hybrides wacht er ook elektrificatie voor de M5. Dat is nieuw. De sportieve topversie wordt, net als bij de E-klasse, een beresterke plug-in. Het is even afwachten of BMW een zescilinder combineert met een elektromotor of toch weer voor een V8 gaat.

Mogelijk aandrijflijn XM voor M5

In het laatste geval grijpt BMW misschien wel de aandrijflijn van de XM van de plank. Die is in standaardtrim al goed voor 653 pk en schopt het als Red ­Label zelfs tot 748 pk. Een M5 Touring is niet uitgesloten en ook van de elektrische i5 lijkt een Touring-variant in het vat te ­zitten. Reken voor de i5 op een vermogen van minstens 300 pk tot ruim 500 pk voor de i5 M50. Wat betreft actieradius moet de i5 van goeden huize komen om de EQE (tot 660 km) een goed weerwoord te bieden. Later dit jaar verwelkomen we de nieuwe Mercedes-Benz E-klasse en BMW 5-serie. Waarschijnlijk is de i5 meteen van de partij.