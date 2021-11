Nieuwe BMW 2-serie Active Tourer - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

BMW zet door met wat misschien wel zijn meest controversiële model is: de BMW 2-serie Active Tourer. De MPV-achtige mag zich in een geheel nieuwe vorm gaan bewijzen en kost voorlopig minimaal €41.558 . Wat krijg je allemaal voor dat geld?

BMW 218i Active Tourer - €41.558

Welnu, een 218i Active Tourer zonder verdere toevoegingen. Dat betekent 136 pk uit BMW’s bekende 1,5-liter driecilinder en ook standaard een automaat met dubbele koppeling, want de Active Tourer wordt in het geheel niet meer aangeboden met een handbak.

Geen nepgaas

De 2-serie Active Tourer, niet te verwarren met de 2-serie Coupé, is er net als de meeste andere BMW’s in drie uitvoeringen. De basisversie is te herkennen aan een afwerking die meestal matzwart is, al spotten we nog wat chroom rondom de grille en in de achterbumper. De Luxury heeft veel meer chroom en ziet er daarmee daadwerkelijk luxueuzer uit, terwijl de variant met het M-sportpakket vooral sportief voor de dag moet komen. Dat betekent in het geval van de 2-serie Tourer echter ook een enorme lap nepgaas in de achterbumper en dat is een element dat op het instapmodel en op de Luxury ontbreekt.

Een elektrische achterklep is zowaar standaard. Dat geldt ook voor ledverlichting rondom, maar wel in een eenvoudige vorm. De fraaie koplampen en achterlichten van de persplaatjes kosten dus wel degelijk extra en zijn onderdeel van het ‘Premium Pack’ van 2 mille. Ook de wielen zijn een goede manier om een eenvoudige 2-serie te herkennen. Ze meten 16-inch en gaan gehuld in 205/65 R16-banden, een bijna ouderwets hoge maat. Op kleurengebied valt het zowaar nog wat te kiezen, als het maar geen kleur is: wit en zwart zijn allebei ‘gratis’.

Personaliseren

Ook vanbinnen is er wat te personaliseren zonder een cent uit te geven aan extra’s. De sierstrips, die onder meer op het dashboard en op de deurpanelen te vinden zijn, zijn er in vier smaken. ‘Eukalyptus offenporig’-hout kost €140 extra, maar uit twee soorten aluminium en één soort pianolak kan vrij worden gekozen. Een grote ontbrekende factor is de ronde iDrive-knop, maar dat geldt voor alle uitvoeringen van de nieuwe 2-serie Active Tourer. Als pleister op de wonde is de gebogen schermcombinatie, bestaande uit een deel van 10,25 en een deel van 10,7 inch, helemaal standaard, net als draadloze Apple CarPlay en Android Auto. Navigatie hoort er ook bij, al valt er wel degelijk wat te upgraden aan de functionaliteit van het systeem.

De prijsbewuste BMW-rijder zit op handmatige, niet-verwarmbare stoelen die bekleed zijn met zwarte stof. Een verschrikkelijk lot, maar dankzij automatische klimaatregeling met twee zones is het niet helemaal behelpen. Cruisecontrol is uiteraard ook standaard, terwijl parkeren wordt vergemakkelijkt door parkeersensoren en een camera. Daarmee is het goed uit te houden met de basis-2-serie, maar op overdreven luxe kunnen we ‘m niet betrappen. Zo moet je bijbetalen voor adaptieve cruisecontrol (standaard op een Aygo!), moet de sleutel uit je zak om de auto te ontgrendelen en schittert een automatisch dimmende binnenspiegel door afwezigheid.