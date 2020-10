Nieuwe benzinemotor voor Opel Insignia

Opel zet een nieuwe versie van de 2,0-liter viercilinder turbomotor op de internationale motorenlijst van de eind vorig jaar herziene Insignia. Het betreft een 170 pk en 350 Nm krachtige afgeleide van de geblazen 2.0 liter benzinemotor die een stapje onder de reeds bestaande 2.0 viercilinder komt te staan, die goed is voor 200 pk en 350 Nm. Beide krachtbronnen worden altijd geleverd in combinatie met een negentraps automaat. Het gemiddeld verbruik ligt volgens Opel op 6,0-6,4 l/100 km. Let wel, dit is gemeten volgens de weinig accurate NEDC-cyclus. Met de 2.0 Turbo van 170 pk sprint de Insignia in 8,7 seconden naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 228 km/h. We zijn in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur of de krachtbron ook naar Nederland komt.

Momenteel bestaat het Nederlandse motorenpalet van de Insignia uit twee benzine- en twee dieselmotoren. Op benzinevlak is de reeds genoemde 2.0 Turbo van 200 pk sinds de mogelijk tijdelijke afwezigheid van de eerder gepresenteerde 145 pk 1.4 Turbo de instapper. Een stap daarboven staat de 2.0 met een vermogen van 230 pk, die zijn vermogen via de negentrapsautomaat over alle vier de wielen verdeelt. Deze motor is alleen leverbaar in de sportief uitgevoerde Insignia GSI. Wat diesels betreft is er keuze uit een 1.5 CDTi van 122 pk met handgeschakelde zesbak en uit een 174 pk sterke 2.0 CDTi die zowel met een handgeschakelde zesbak als met een achttraps automaat wordt geleverd. De uitvoering met automaat heeft daarbij vierwielaandrijving.

Dit bericht wordt aangevuld zodra we meer weten over de nieuwe 2-liter met 170 pk .