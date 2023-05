Nieuwe aandrijflijn voor elektrische Skoda Enyaq

Laurin & Klement, kortweg L&K, is de naar de oprichters van het merk verwijzende naam die Skoda wel vaker op dure topversies plakt. De introductie van een Skoda Enyaq L&K lijkt op het eerste gezicht dan ook slechts de toevoeging van een extra luxe versie voor een klein publiek, maar brengt veel belangrijker nieuws met zich mee. Skoda voorziet de Skoda Enyaq L&K namelijk vooralsnog exclusief van een nieuwe aandrijflijn, de 85 of 85x.

Dat getal staat traditioneel voor de afgeronde capaciteit van de accu in kWh. De bestaande Enyaq 80 heeft bijvoorbeeld een brutocapaciteit van 82 kWh. Voor de 85-versies communiceert Skoda op het moment van schrijven nog geen specifieke capaciteit, maar reken er maar op dat de accu groter is. Dat blijkt ook wel uit de beloofde actieradius: ondanks zijn grote wielen komt de Skoda Enyaq 85 L&K tot 570 kilometer ver op een volle accu. Ter vergelijking: nu komt een Enyaq in het gunstigste geval 544 kilometer ver. De vierwielaangedreven 85x komt 550 kilometer ver en ook dat is verder dan een Enyaq 80 met vierwielaandrijving.

Tegelijkertijd krijgt de Enyaq ook meer vermogen. Skoda spreekt van 210 kW, ofwel 286 pk. Juist: het vermogen van de eerder dit jaar aangekondigde, geheel nieuwe elektromotor. Het is nipt minder dan de Enyaq RS (299 pk), maar meer dan de 80 (204 pk) heeft. Interessant: die 286 pk geldt voor zowel de achterwielaangedreven Enyaq 85 als voor de vierwielaangedreven 85x, die dezelfde waarde dus uit twee elektromotoren haalt. Laatstgenoemde sprint in 6,6 tellen van 0 naar 100, de achterwielaandrijver in 6,7. Beiden zijn daarmee flink sneller dan de 80, die het klusje als achterwielaandrijver in 8,7 tellen klaart. Ook het snelladen lijkt erop vooruit te gaan. Opnieuw hebben we geen exacte waarde, maar ‘van 10 naar 80 procent in minder dan een half uur’ is sneller dan wat een Enyaq nu kan. Wat daar wellicht ook aan bijdraagt, is dat de elektrische Skoda zijn batterij nu kan voorverwarmen.

Ook interessant: Skoda noemt nergens expliciet dat deze aandrijflijn de 80 vervangt, maar noemt die 80 wel ergens ‘previous’, ofwel ‘vorige’. Het lijkt er dus sterk op, maar we vragen het uiteraard na. Wat voor een Enyaq geldt, geldt overigens bijna gegarandeerd ook voor zustermodellen Volkswagen ID4 en ID5 en Audi Q4 E-Tron, gevolgd door de nieuwe Cupra Tavascan. Nog meer ‘groot nieuws’: de Skoda Enyaq heet nu officieel Skoda Enyaq, en dus niet meer ‘Skoda Enyaq iV’. Handig, want stiekem negeerden we dat toch al.

De Laurin&Klement

We zijn zo vol van die nieuwe aandrijflijn, dat we bijna zouden vergeten dat ook de L&K-uitvoering nieuw is. De auto is vanbuiten herkenbaar aan zijn extra zilverkleurige accenten, gecombineerd met unieke bumpers die sterk lijken op die van de Sportline. Het interieur wordt standaard opgeluisterd door beige leer, maar zwart is ook mogelijk. Zaken als stoelverwarming en stoelventilatie veraangenamen het leven aan boord. Skoda maakt van de gelegenheid gebruik om het infotainment aan te scherpen, onder meer door een nieuwe menustructuur. Uiteraard komt ook dat naar andere uitvoeringen van de Skoda Enyaq. De Skoda Enyaq L&K komt er als reguliere cross-over én als 'Coupé', de versie met sterker aflopende daklijn.

Prijzen zijn er net zo min als verdere technische details, maar dat gaat in de nabije toekomst ongetwijfeld veranderen. Als dat gebeurt, vind je dat uiteraard direct hier terug.