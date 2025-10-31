Nieuw eenvoudiger logo voor Mazda

De afgelopen jaren hebben diverse, zo niet tientallen automerken een nieuw of vernieuwd logo geïntroduceerd. Nu doet ook Mazda dat.

Op de beursvloer van de Japan Mobility Show heeft Mazda twee studiemodellen staan waarmee het vast en zeker de nodige aandacht naar zich toe trekt. De visueel meest imponerende is de Vision X-Coupe, een ruim vijf meter lange en maar liefst 510 pk sterke power-plug-in hybride met een bijzondere verbrandingsmotor. Dat is een rotatiemotor met twee rotors én een turbo. De tweede showauto heet Vision X-Compact en lijkt een voorproefje te zijn op een nieuwe compacte hatchback. Er is meer nieuws, al is dat kleiner van aard. Mazda heeft een nieuw logo.

Net als veel automerken de afgelopen jaren, introduceert ook Mazda nu een iets vereenvoudigde versie van zijn logo. Mazda omschrijft het nieuwe merksymbool als een belichaming van Mazda's 'onwankelbare overtuiging en voortdurende toewijding aan het vormgeven van de toekomst.' Onwankelbaar, leuk gevonden. Het nieuwe logo bestaat nog altijd uit een enigszins sierlijke M zoals die medio 1997 werd geïntroduceerd. Volgens Mazda verbetert de strakkere versie van het logo de zichtbaarheid ervan, met name online. Bij het nieuwe logo hoort ook nieuwe typografie: 'Mazda' staat voortaan in een ander lettertype uitgeschreven.

Het nieuwe logo en de nieuwe typografie worden geleidelijk uitgerold, zo meldt Mazda.