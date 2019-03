Niet voor ons: Subaru Levorg met 2.0

Subaru introduceert een nieuwe krachtbron in de Levorg. De stationwagon krijgt in diverse markten de beschikking over een nieuwe motor, maar naar Nederland komt die niet.

De in 2013 gepresenteerde en in 2015 op de mark gebrachte Levorg is in ons land alleen leverbaar met een 170 pk en 250 Nm sterke 1.6T, een geblazen viercilinder die in Japan een 296 pk en 400 Nm sterke performancebroer heeft. Subaru introduceert nu een nieuwe motorversie voor de Levorg, een 2.0 die in landen als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland de 170 pk sterke geblazen 1.6 vervangt.

De 2.0 is een atmosferische viercilinder die 150 pk en 198 Nm levert. Het ontbreken van een turbo heeft ten gevolge dat ook de luchthapper op de motorkap die we kennen van de 1.6T bij de 2.0 ontbreekt. Volgens Engelse media is de lokale tak van Subaru van mening dat het merk de Levorg met zijn 170 pk sterke 1.6T als te sportief in de markt heeft gezet. Deze 2.0 zou volgens Subaru UK beter aansluiten op de wensen van de klant. Naar Nederland komt de nieuwe krachtbron overigens niet. De 1.6T blijft hier gewoon op de prijslijst staan, zo vertelt de woordvoerder van Subaru Nederland aan AutoWeek.

De Levorg, waarvan de naam staat voor LEgacy, reVOlution, touRinG, met 2.0 stuurt zijn vermogen via de bekende Lineartronic-automaat naar alle vier de wielen. Een kleine reeks andere wijzigingen: de Levorg met 2.0-motor krijgt een meer op comfort afgestemd onderstel en het materiaalgebruik in het interieur moet ook zijn verbeterd.