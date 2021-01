Niels van Roy Design presenteert Breadvan Hommage

We heten welkom: de Breadvan Hommage. De Breadvan Hommage is, zijn naam geeft het al enigszins weg, een eerbetoon aan de Ferrari 250 GT SWB Breadvan, een unieke klassieker op basis van de Ferrari 250 GT SWB die zich moest kunnen meten met de toen modernere Ferrari 250 GTO. De 'Breadvan' kenmerkte zich vanbuiten vooral met zijn opvallende, ver naar achteren doorlopende koets die eindigde in een afgeknotte Kamm-tail. Niels van Roij Design vertaalt de oer-Breadvan naar het heden met deze exclusieve Breadvan Hommage.

Hoewel de Breadvan Hommage 2021 als geboortejaar heeft, is de auto die zich onder de koets schuilhoudt geen actuele Ferrari. Niels van Roij Design vouwt de Breadvan Hommage namelijk om een Ferrari 550 Maranello, de opvolger van de Testarossa die in 1996 het levenslicht zag. Met name in het interieur en in het voorste deel van de auto is de 550 Maranello terug te zien. Dat wil echter niet zeggen dat de Breadvan Hommage tot de B-stijl niet uniek is. Niels van Roij Design geeft de Breadvan Hommage een meer eigen gezicht, onder meer door zijn in opdracht van een klant gebouwde one-off een wulps gesculpteerde motorkap te geven. "Het was een complexe taak om de essentie van de legendarische auto te vertalen naar een eigentijds ontwerp. We wilden ons laten inspireren door het origineel, en ons er tegelijkertijd niet door laten beperken in onze creativiteit. De Breadvan Hommage is een nieuw origineel," aldus Niels van Roij. Volgens zijn creatieve tekenmeester is alleen de voorruit van de 550 Maranello ongemoeid gelaten. Andere opvallende designelementen zijn de vier ver uit de bips stekende knalpijpen en natuurlijk het kenmerkende verticale achterruitje. Opvallend detail: een glazen koepeltje in de motorkap gunt de kijker een blik op de machtige V12 van de 550 Maranello.

Hoewel de basisvorm van het interieur niet kan verbloemen dat de cockpit in de basis uit een 550 Maranello komt, is het interieur wel grondig onder handen genomen. Niels van Roij Design geeft de Breadvan Hommage met blauw alcantara beklede sportstoelen en geeft de auto specifieke klokken achter het stuurwiel. Alle zeven wijzerplaten in de auto zijn voorzien van een zilveren inleg. In het klokje is 'che importa' geschreven - Italiaans voor 'wie kan het schelen!'. Diverse knoppen zijn uit aluminium gefreesd. Zaken als de deurpanelen, het hemeltje en de middenconsole zijn met zwart leer bedekt. De Breadvan Hommage krijgt van zijn scheppers unieke verstelbare schokdempers van Koni. Inderdaad, net als het origineel uit 1962.

De koets van de Breadvan Hommage is met de hand geklopt door de Nederlandse carrosseriebouwer Bas van Roomen. Van Roomen heeft ook gewerkt aan de Adventum Coupé, ook van de hand van Niels van Roij, en aan de 612 Shooting Break van het tevens Nederlandse Vandenbrink Design. Niels van Roij Design kennen we verder overigens niet alleen van de Adventum Coupé, maar ook van onder meer een stationversie van de Tesla Model S en de kort geleden onthulde Silver Spectre, een shooting brake op basis van de vorige generatie Rolls-Royce Ghost.