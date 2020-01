Neuron EV toont eerste personenauto

In november vorig jaar maakte de wereld kennis met Neuron EV, een nieuw bedrijf dat in de Amerikaanse staat Californië is gevestigd en dat grootse plannen heeft om een fabrikant van puur elektrische modellen te worden. Neuron EV vuurde vorig jaar de T/One en de Torque op ons af. De Torq is een volledig elektrische vrachtauto, de T/One een elektrische pick-up die dankzij zijn modulaire bouw ook van een opbouw valt te voorzien, waarmee nagenoeg dezelfde auto ook een SUV kan zijn. Neuron EV presenteert nu de Vega, een volledig elektrische cross-over.

De Vega staat op hetzelfde modulaire EV-platform als de T-One en volgens Neuron EV betekent dat onder meer dat de Vega 'net zo robuust' in elkaar steekt als zijn pick-up-broer. Neuron EV houdt de technische specificaties van de Vega nog even onder de pet. Wel weten we dat de Vega 4,88 meter lang, 1,98 meter breed en 1,67 meter hoog is. Wat lengte betreft valt hij tussen de Jaguar I-Pace en de Tesla Model X in. De Vega is een vijfzitter en draagt een koets met een opvallend design. Over de complete breedte van het front loopt een lichtbalk en ook de achterzijde is voorzien van opvallend brede verlichting. Neuron EV geeft nog geen beeldmateriaal vrij van het binnenste van de Vega.

Neuron EV heeft in de vorm van de Vega-T verder een tweede pick-up in het vat zitten. Over dat kleinere broertje van de T-One laat Neuron EV ook nog weinig weten. Wel lijkt het erop dat de Vega-T, in tegenstelling tot de T-One, niet over een dubbele cabine komt te beschikken. Wanneer Neuron EV zijn producten op de markt brengt, is onbekend.