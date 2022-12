'Nederlandse overheid laat afwikkeling dieselschandaal liggen'

Volkswagen gaat wereldwijd diep door het stof vanwege software die de Duitse fabrikant in auto's met 1.2-, 1.6- en 2.0 TDI-motor (type EA 189) heeft geplaatst om de NOx-emissietests om de tuin te leiden. Later werden er bij diverse benzine- en dieselmotoren onregelmatigheden aangetroffen bij de CO2-uitstoot. In dit dossier verzamelen we alle berichtgeving rondom dit onderwerp.

Diverse autofabrikanten worden al jaren achtervolgd door rechtszaken vanwege gesjoemel met de uitstoot van dieselauto's. Toch heeft dit in Nederland nog niet tot vergoedingen of boetes geleid, stelt Peter Goes. Hij heeft de indruk dat fabrikanten het juridische proces proberen te vertragen met allerlei 'formele schermutselingen'. Het valt Goes op dat de overheid hier anders dan in de VS gebeurde nauwelijks van zich laat horen. Volgens Goes is dat bijzonder, omdat autofabrikanten in de Verenigde Staten al lang schikkingen hebben getroffen voor hun rol in het dieselschandaal, dat in 2015 voor het eerst aan het licht kwam bij Volkswagen.

De overheid heeft er volgens Goes zelf belang bij om er bovenop te zitten: "Bij de betrokken diesels zitten duizenden auto's van de overheid, bijvoorbeeld politiewagens en ziekenauto's", benadrukt hij. "De overheid zou zich dus ook moeten melden voor compensatie. Maar ik heb ze niet gezien." Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft vorig jaar wel aangifte gedaan tegen Fiat Chrysler vanwege sjoemelsoftware in dieselmotoren. "Maar daar horen we sindsdien niets meer over", aldus Goes.

Goes' claimstichting is één van de drie stichtingen die proberen financiële compensatie te regelen voor eigenaren van auto's met een 'sjoemelmotor'. Tot op heden zonder succes. Stichting Car Claim, dat samen optrekt met de Consumentenbond, wist vorig jaar wel een Nederlandse rechter te overtuigen dat kopers van sjoemeldiesels van Volkswagen recht hebben op compensatie. Volkswagen tekende echter beroep aan, omdat volgens het bedrijf automobilisten helemaal geen financiële schade geleden door het feit dat hun auto's meer uitstoten dan gemeld.