Voormalig CEO Audi moet mogelijk tien jaar de cel in

Volkswagen gaat wereldwijd diep door het stof vanwege software die de Duitse fabrikant in auto's met 1.2-, 1.6- en 2.0 TDI-motor (type EA 189) heeft geplaatst om de NOx-emissietests om de tuin te leiden. Later werden er bij diverse benzine- en dieselmotoren onregelmatigheden aangetroffen bij de CO2-uitstoot. In dit dossier verzamelen we alle berichtgeving rondom dit onderwerp.

Alweer bijna vijf jaar geleden werd toenmalig Audi-CEO Rupert Stadler gearresteerd wegens vermeende betrokkenheid bij het dieselschandaal dat in 2015 aan het licht kwam. Hij werd vrijwel direct opgevolgd door de Nederlander Bram Schot en keerde niet terug bij Audi. In 2019 volgde een officiële aanklacht en begin 2021 kwam Stadler voor het eerst met een verklaring. Hij stelde kort door de bocht dat hij 'te druk was' om te ontdekken dat er gesjoemeld werd met de uitstoot van dieselmotoren. We zijn inmiddels weer twee jaar verder en de verdere verdediging van Stadler lijkt te weinig stand te houden om de dans te ontspringen. Volgens Automotive News heeft het gerechtshof in München dinsdag aangegeven dat de beschuldiging van fraude aan het adres van Stadler gegrond is.

Een definitieve uitspraak wordt ergens in de komende maanden verwacht. Er hangt Stadler een gevangenisstraf van maximaal tien jaar boven het hoofd voor fraude. Wel zou er een schikking plaats kunnen vinden als Stadler volledig bekent. In dat geval hoeft hij mogelijk niet de cel in, maar wacht hem ongetwijfeld een enorme boete.