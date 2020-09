Nederlandse meerprijs Renault Zoe Cargo bekend

Renault gaat de Zoe Cargo leveren als ombouwpakket. Voor € 1.049 exclusief btw wordt de ombouw bij de dealer gerealiseerd. Dit is mogelijk vanaf de Zen-uitvoering, die voor € 35.190 in de prijslijst staat. Bij de ombouw worden de achterbank en de gordels verwijderd en komen er een bagagevloer en kopschot met scheidingsrek voor in de plaats. Dit moet ervoor zorgen dat de vracht bij een stevige remactie niet in je nek ligt. Het formaat van de laadruimte bedraagt één kubieke meter, wat zich vertaalt in 1.000 liter. Om een aanslag op de restwaarde te voorkomen, is de ombouw volledig omkeerbaar. Op technisch vlak verandert er ten opzichte van de reguliere Zoe niets. In de bodem ligt dus nog steeds een accupakket van 52 kWh. De WLTP-actieradius bedraagt 395 km en aan de snellader kan hij met een laadsnelheid van 50 kW worden opgeladen.

Het is best een verrassing dat Renault de Zoe Cargo in Nederland introduceert. Eerder bracht de Engelse tak van het merk de Zoe Van al op de markt, maar in Engeland is het veel gebruikelijker voor bezorgdiensten om met bestelversies van compacte hatchbacks rond te rijden. Toch meent Renault dat er een markt voor de Zoe Cargo is in ons land. Door de snel veranderende stedelijke mobiliteit hebben ondernemers en bedrijven volgens het merk behoefte aan een compact en wendbaar bedrijfsautootje. Een ander voordeel is dat de Zoe Cargo met zijn totaalprijs van onder de 40 mille in aanmerking komt voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). Met deze regeling kan 13,5 procent van het aankoopbedrag van een elektrische auto van de bedrijfswinst worden afgetrokken. Hierdoor moet het voor bedrijven aantrekkelijker worden om te verduurzamen. Renault probeert daar met de Zoe Cargo handig op in te spelen.