Nederlanders gebruiken telefoon steeds vaker in de auto

De mobiele telefoon is verweven in het leven van velen met als gevolg dat het gebruik van de smartphone alleen maar toeneemt, helaas ook in het verkeer. Dat blijkt uit de Mobiliteitsbarometer die Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft opgesteld in opdracht van verzekeraar Interpolis.

Uit de Mobiliteitsbarometer blijkt dat 71,5 procent van de Nederlanders de telefoon in het verkeer gebruikt. In 2017 lag dit percentage nog op 66,1 procent. Het percentage automobilisten dat aangeeft de telefoon in de auto te gebruiken is gestegen van 65,6 procent in 2019 naar 70 procent in 2021. In 2017 lag dit percentage op 62 procent.

Maar liefst 5,1 procent van de ondervraagde automobilisten geeft aan tijdens elke rit de telefoon te gebruiken. In 2019 bedroeg dit percentage nog 3,5 procent. 10,8 procent zegt de telefoon tijdens bijna elke rit te gebruiken (2019: 7,1 procent) en 33,7 procent zegt de telefoon tijdens sommige ritten te gebruiken (2019: 32,6 procent). Slechts 30 procent geeft aan de telefoon nooit in de auto te gebruiken, 20,3 procent zegt dit bijna nooit te doen.

Telefoongebruik in het verkeer betekent lang niet alleen meer alleen bellen of berichten sturen. Tegenwoordig gaat het steeds vaker om foto's maken, iets opzoeken en zelfs het spelen van spellen. Bijna tien procent van de respondenten zegt in de auto weleens spellen te spelen (2019: 8,2 procent). Muziek opzetten (30,6 procent) en de navigatie instellen (50 procent) zijn net als handsfree bellen (55,7 procent) vaker voorkomende handelingen. 22,5 procent van de ondervraagden zegt in de auto weleens te bellen met de telefoon in de hand. 38,5 procent geeft aan weleens berichten te sturen. Berichten lezen blijkt voor veel respondenten (44,1 procent) geen probleem, hetzelfde geldt voor foto's maken (20,8 procent) en iets opzoeken (24,1 procent).

Telefoongebruik in de auto is in oudere leeftijdscategorieën minder voorkomend. In de leeftijdscategorie 18 t/m 24 jaar geeft 80,8 procent aan de telefoon weleens in de auto te gebruiken. In de categorieën 25 t/m 34 jaar ligt dit percentage op 79,5 procent, in de groep 35 t/m 44 jaar op 83 procent. Van de 45- tot 54-jarigen gebruikt 74 procent de telefoon weleens in de auto. In de leeftijdsgroep 55 t/m 64 jaar ligt dit percentage op 64,5 procent. Van de respondenten in de categorie 65- t/m 80-jarigen geeft 46,3 procent aan de telefoon weleens in de auto te gebruiken. Bovenstaande percentages gaan om telefoongebruik tijdens rijden of stilstand. 67,4 procent van de respondenten in de groep 18- t/m 24-jarigen geeft aan de telefoon ook tijdens het rijden te gebruiken. In de categorieën 45 t/m 54 jaar, 55 t/m 64 jaar en 65 t/m 80 jaar liggen deze percentages achtereenvolgens op 58,4, 45 en 29,6 procent. 23,8 procent van de automobilisten die in de auto de telefoon gebruikt geeft aan dit geen probleem te vinden. Let wel: hierbij gaat het om telefoongebruik in brede zin. Dus ook het instellen van navigatie wordt hierbij meegerekend.

Ook opvallend is het verband tussen het jaarkilometrage en telefoongebruik. Hoe meer kilometers er jaarlijks worden gereden, hoe groter de kans dat men de telefoon weleens ter hand neemt. Van de respondenten die tot 5.000 kilometer per jaar rijden, geeft 56,4 procent aan de telefoon weleens te gebruiken. Van de groep die meer dan 20.000 kilometer per jaar rijdt, geeft maar liefst 92,6 procent aan dit weleens te doen. Van deze 92,6 procent is bijna 80 procent man.

Interpolis vreest dat telefoongebruik in het verkeer bij jongere generaties normaal wordt. "Het is onbewust en automatisch gedrag geworden. [...] Als jongeren denken dat hun sociale omgeving positief staat tegenover mobiel gebruik in het verkeer en als jongeren denken dat anderen de mobiele telefoon vaak gebruiken in het verkeer, doen zij dit zelf ook vaker", zegt gedragswetenschapper Patty Jansen van Interpolis. Volgens Jansen ligt er bij verzekeraars de taak om bewustwording te creëren en te zoeken naar oplossingen om afleiding in het verkeer tegen te gaan en daarmee de verkeersveiligheid te verhogen, zowel onder jongeren als volwassenen. Daarnaast is Interpolis van mening dat ook scholen, werkgevers, maatschappelijke organisaties en ouders een rol spelen in deze bewustwording.