Nazaat Nissan Pulsar onder het mes

In Nederland is de Pulsar niet meer leverbaar, maar de ruime hatchback staat in onder meer Rusland en China gewoon nog in de orderboeken als Tiida. De Tiida wordt nu subtiel gemoderniseerd.

Nissan levert de in 2014 op de markt gebrachte Pulsar sinds vorig jaar niet meer in West-Europa, maar elders in de wereld mag de nuchtere hatchback er gewoon nog tegenaan. In 2016 werd de Tiida, een uit 2011 stammende met de Pulsar vergelijkbare hatchback in landen als China en Rusland vervangen door de Pulsar zoals we die - op een paar designdetails na - destijds ook kenden.

Eerlijk is eerlijk, net als van de Pulsar zelf slaat waarschijnlijk niemand van deze facelift steil achterover. De bijgewerkte Tiida krijgt nieuwe ledstrips op de plek waar voorheen de mistlampen zaten. Daarnaast is de Tiida voortaan te krijgen met een two-tone uitgevoerde koets, dus waarbij het dak en de stijlen in een een contrasterende kleur zijn uitgevoerd. Vanbinnen zijn de aanpassingen net zo summier. Nissan geeft de Tiida een nieuw infotainmentsysteem waarbij de fysieke druktoetsen zijn verdwenen. Op de motorenlijst staat alleen een 122 pk sterke 1.6 die is te krijgen met een handgeschakelde vijfbak en met een CVT-transmissie.

De door Dongfeng-Nissan geproduceerde Tiida keert uiteraard niet meer als Pulsar terug op de Nederlandse markt. Sinds de introductie van de auto in 2014 heeft Nissan in ons land 3.250 exemplaren van de Pulsar weten te slijten. In 2015 had de auto zijn beste jaar, toen stapten 1.087 landgenoten in een nagelnieuw exemplaar.