Naran Automotive Naran is 1.048 pk sterke 'hyper-coupé'

Naran Automotive is een nieuwe speler in de hypercarwereld. De start-up kondigde halverwege dit jaar aan dat het bezig was met de ontwikkeling van een nieuwe hypercar. Dat is uiteindelijk de Naran geworden. Een 'hyper-coupé', zoals het bedrijf 'm zelf noemt. De prestaties zijn in ieder geval veelbelovend.

Wat creativiteit betreft doet de naamgeving van de Naran Automotive Naran enigszins denken aan de Ferrari LaFerrari. Ten opzichte van de eerdere plannen heeft Naran Automotive het roer behoorlijk om gegooid. Oorspronkelijk was het nieuwbakken bedrijf namelijk van plan om een hypercar met middenmotor te bouwen. Dat plan belandde kennelijk in de papierversnipperaar, want de 5,0-liter twin-turbo V8 van de Naran is achter de vooras geplaatst en de coupé is een '2+2' geworden. Jowyn Wong, de ontwerper van onder meer de Apollo IE en de De Tomaso P72, is verantwoordelijk voor het lijnenspel. De Naran heeft duidelijk een sportieve inborst en doet met zijn heftige spoilerwerk enigszins denken aan een GT3-racer. Van de zijkant gezien lijkt hij haast op een soort kruising tussen de Lexus LC en de BMW 8-serie. De achterkant heeft vooral wat de lichtunits betreft wel iets weg van de McLaren GT.

Dat de Naran iets weg heeft van een GT3-racer is geen toeval. Naran Automotive belooft namelijk een 'authentieke GT3-ervaring voor de openbare weg en het circuit'. De eerder genoemde V8 stampt er een vermogen van 1.048 pk en een even indrukwekkend koppel van 1.036 Nm uit. Dit vermogen laat de krachtbron los op alle vier de wielen, met een beloofde acceleratie van 0-97 km/h in 2,3 seconden als resultaat. De topsnelheid ligt naar verluidt op 'meer dan 368 km/h'. Voor wie het aandurft, meldt Naran dat je alle kracht desgewenst ook volledig naar de achterwielen kunt dirigeren. Viervoudig verstelbare Öhlins-dempers moeten de demping verzorgen, verder krijgt de Naran carbon-keramische remmen en hydraulische stuurbekrachtiging. Om al dat vermogen op de weg te kunnen houden, belooft Naran Automotive dankzij speciaal ontwikkelde aerodynamica een downforce van 1.377 kg.

Geen loze belofte?

De cijfers die Naran Automotive opgeeft, zijn beslist niet mals. De start-up zegt voor de motor samen te werken met het Duitse Racing Dynamics en dat Daniel Mense, die ook aan de NIO EP9 heeft gewerkt, het project overziet. Kate Montgomery, die eerder als interieurontwerper bij Aston Martin heeft gewerkt, moet voor een luxe aankleding van het interieur zorgen. Daar is nog geen zicht op, want Naran Automotive heeft alleen foto's van het exterieur vrijgegeven. De Naran verschijnt volgens planning begin 2021. Er komen slechts 49 exemplaren, die ieder volledig naar eigen smaak door de eigenaar zijn samen te stellen. Mocht je zelf een beter idee hebben voor de naam van de auto, dan geeft Naran je zelfs de optie om een eigen naam te kiezen. Een prijs is nog niet bekend, maar een bedrag van zeven cijfers lijkt niet ondenkbaar. Of Naran Automotive de ambitieuze cijfers waar kan maken, moet blijken.