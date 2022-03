Mysterie: nieuwe 'coupé-SUV' van Renault

Geregeld plaatsen we foto's van nieuwe modellen die gehuld in een strak stickervelletje aan uitgebreide praktijktests worden onderworpen. Zelden zit daar een auto tussen die zijn ware identiteit weet te verbergen. Het ingepakte testmodel dat in dit artikel de hoofdrol speelt, weet wél behoorlijk anoniem te blijven.

Onze spionagefotograaf heeft bij een tankstation langs de Duitse autobahn een gecamoufleerd prototype gesnapt dat voor de nodige vraagtekens zorgt. De wielen van de SUV-achtige met sterk aflopende daklijn lijken linea recta afkomstig van de Renault Captur, wat ons samen met de uitsparing in de motorkap en de daaronder ingeruimde ruimte voor het merklogo van de auto sterk in de richting van Renault duwt. Open plekken alom. Renault heeft in de vorm van de Arkana toch al een - vrij jonge - 'coupé-SUV'?

Eerst de Arkana. De Renault Arkana die je in Europa en dus ook in Nederland kunt kopen werd in september voorgesteld. We schrijven bewust 'in Europa', daar Renault in Rusland een Arkana verkoopt die er vrijwel hetzelfde uitziet, maar op een geheel andere basis staat. Waar die Europese Arkana zijn CMF-B-platform deelt met de actuele Captur, staat de Russische Arkana op het platform van de Dacia Duster en de - jawel - Renault Kaptur. Met een K, inderdaad. De Europese Arkana is nog geen twee jaar oud en dus lijkt het wat vroeg voor Renault om met een gefacelift exemplaar op pad te zijn. Daar komt bij dat de auto op deze foto's zodanig afwijkt van de bestaande Arkana dat het niet voor de hand ligt dat het een gefacelifte Arkana is, al is niets natuurlijk onmogelijk.

In de wondere wereld van de automobiele facelifts gebeuren namelijk bijzondere dingen. Denk aan de huidige Santa Fe die twee jaar na zijn introductie werd gefacelift en daarbij volgens Hyundai zelfs op een nieuw platform werd gezet. De ingepakte testauto heeft echter een compleet nieuw front met niet alleen verlichting die enigszins doet denken aan die van de Morphoz Concept uit 2020, maar ook een compleet nieuwe motorkap. Minstens zo opvallend zijn de achterlichten. De vijfdeurs SUV heeft namelijk achterlichtunits met enige fantasie zelfs doen denken aan die van de Astra Sedan van de vorige generatie. Het valt dus niet uit te sluiten dat dit een grondig vernieuwde versie van de Europese of misschien zelfs de Russische Arkana is, maar er zijn genoeg redenen om daar sterk aan te twijfelen. Voor een complete generatiewissel van de Arkana lijkt het ook te vroeg, daar het model de levenscyclus van pak 'm beet zeven jaar nog lang niet volbracht heeft.

Een andere optie is dat het hier een compleet nieuw model betreft. Geeft Renault de grotere Austral dan misschien een zustermodel met een sterker aflopende daklijn? Ook dat is mogelijk, al bewandelt Renault in dat geval niet de makkelijkste weg door niet de voorzijde van de Austral over te nemen. Met die 'Austral Coupé' zou Renault in ieder geval een passender antwoord hebben op de 4008 die landgenoot Peugeot in ontwikkeling heeft. Volledig elektrisch is de auto gezien het feit dat -ie op deze foto's met brandstof wordt volgepompt met verse benzine. Je merkt het al: veel vragen en minstens zoveel mogelijke antwoorden. Dat Renault iets nieuws in de ontwikkelingskamers heeft staan, lijkt echter evident.