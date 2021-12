Morgan Plus 8 GTR: sterkste Morgan ooit

Reguliere versies van de Plus 8 bouwt Morgan sinds 2018 niet meer, maar de Engelse roadster met achtcilinder keert éénmalig terug. En hoe. Dit is de Morgan Plus 8 GTR, de sterkste auto die Morgan ooit heeft gebouwd.

Het leveringsgamma van Morgan bestaat momenteel uit de Plus Four en Plus Six. Sinds 2018 maakt de Plus 8 geen deel meer uit van de Morgan-familie, maar de auto keert in een kleine serie terug. Niet zomaar als Plus 8, maar als machtige Plus 8 GTR.

De Plus 8 GTR is na de knotsgekke CX-T de tweede in kleine oplage te bouwen speciale uitvoering. Zo gaat Morgan slechts 9 exemplaren van de Plus 8 GTR produceren. Hoewel de Plus 8 GTR oogt alsof het een puur voor circuitgebruik bestemde racer is, mag de heftig uitgedoste Morgan gewoon de openbare weg op. Onder de kap ligt net als in de laatste serie Plus 8's een 4.8 V8 van BMW. Die achtcilinder stampt er in de GTR 380 pk in plaats van 362 pk uit. Daarmee is de Plus 8 GTR de sterkste auto die Morgan ooit heeft gebouwd.

Morgan zet de Plus 8 GTR op vijfspaaks wielen met een centrale wielmoer, aangepaste wielkasten en uitbundig spoilerwerk. Het opvallendste detail is misschien wel het dak van de gespierde Brit. Dat is namelijk geeft stoffen dakje, maar een hardtop. Leuk weetje: de productie van de Plus 8 GTR is mogelijk doordat Morgan een stel nooit verkochte chassis van de Plus 8 vond. Alle 9 exemplaren zijn overigens al vergeven.