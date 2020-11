Monarch: het Tesla uit Rusland

Monarch is een start-up die zich volledig gaat richten op de productie van elektrische auto's. Oprichter Alexei Ponomarenko schrijft dat Rusland wat elektrische auto's betreft behoorlijk achterblijft bij de rest van de wereld. Ponomarenko geeft onder meer de West-Europese en Chinese markt als voorbeelden van markten waar EV's wél in opkomst zijn. Dat moet anders en het is Monarch dat de Russische consument aan "[...] betaalbare, luxueuze en veilige" elektrische auto's moet helpen.

Monarch, dat momenteel in diverse Russische bedrijven en lokale overheden financiële partners zegt te hebben gevonden en in 2022 zelfs naar de beurs wil, heeft ongetwijfeld goed naar Tesla's verdienmodel gekeken. Ook Monarch spreekt over een slim distributiemodel waarin een uitgebreid dealernetwerk schittert door afwezigheid. Omstreeks 2022 wil het bedrijf jaarlijks 20.000 auto's produceren, Monarch overweegt in het Russische Novosibirsk een fabriek te bouwen.

Monarch heeft de ambitie zijn modellen ook buiten de Russische landsgrenzen aan de man te brengen. Wat het bedrijf in de ontwikkelingskamers heeft staan? Behoorlijk wat, al moeten we eerlijk zeggen dat de digitale tekeningen van de zelfbenoemde Tesla-sloper uit Rusland nog wat amateuristisch ogen. Monarch heeft een line-up van zes modellen voor ogen, auto's die op twee verschillende modulaire platforms gebouwd gaan worden. Twee ervan, de S en SX, zouden zich al in de testfase bevinden.

Monarch S



De Monarch S is één van de twee auto's die Monarch naar eigen zeggen als eerste in productie neemt. De Monarch S is 5 meter lang, 1,42 meter hoog en 2 meter breed. Het gevaarte moet leverbaar worden als sedan en als liftback. Met de S zegt Monarch zijn pijlen te richten op het segment waarin auto's als de Mercedes-Benz E-klasse en BMW 5-serie opereren. Dit is ook de enige auto waarvan Monarch al een impressie van het interieur vrijgeeft. De auto belooft een 66 centimeter groot digitaal instrumentarium en een panoramadak te krijgen. Ook moet de boel afgewerkt worden met stapels ecologisch verantwoorde materialen. Precies wat de idealistische EV-klant wil horen.

Monarch SX

Dan is er de Monarch SX, de SUV-broer van de Monarch S die volgens zijn scheppers vergelijkbaar moet zijn met auto's als de Mercedes-Benz GLE en BMW X5. Dit 4,89 meter lange, 1,75 meter hoge en 2,27 meter brede gevaarte zal volgens de eerste informatie zo'n 2.500-2.800 kilo in de schaal leggen. Wat design betreft sluit de SX in ieder geval prima aan bij de SX, al moeten we ook hier bekennen dat de computertekeningen nog verre van professioneel ogen.

Line-up

De rest van het modellengamma van Monarch moet onder meer uit de J en JX bestaan. De J moet een sedan worden die wat formaat betreft vergelijkbaar gaat zijn met auto's als de Mercedes-Benz C-klasse en BMW 3-serie. De JX wordt het SUV-equivalent van de J en zou je dus moeten kunnen vergelijken met de GLC en X3 van de genoemde Duitse merken. De S, SX, J en JX staan allen op een variant van hetzelfde modulaire platform. Monarch spreekt van een tweede modulaire basis die het voor zijn topmodellen bewaart: de L en LX. De L is volgens Monarch vergelijkbaar met, je raadt het al, de S-klasse en BMW 7-serie terwijl de LX de SUV-broer van die auto wordt (GLS en BMW X7).

Motoren en batterij

Monarch zegt dat zijn modellen worden voorzien van 50 kWh tot 95 kWh grote accupakketen, afkomstig van de Chinese fabrikant BYD en het Koreaanse LG. Stuk voor stuk moeten de elektrische modellen van Monarch een actieradius van minimaal 350 kilometer en maximaal zo'n 500 kilometer kunnen halen. Hoewel Monarch enerzijds zegt geld te willen besparen door geen groot dealernetwerk op te tuigen, zegt de start-up wel een grootschalig netwerk van accuwisselstations op te willen zetten. Een duur geintje, zo heeft onder meer het Israelische Better Place eerder ondervonden. De accuwissels zouden slechts 2 tot 4 minuten in beslag nemen.

Monarch heeft twee elektromotoren op de lijst staan, units van 136 pk en 204 pk. Daarmee valt volop te combineren, op elke as zijn immers niet één, maar ook twee exemplaren te plaatsen. Monarch spreekt van 136 pk sterke basisversies, maar ook van 816 pk krachtige topmodellen. De basis van de te produceren modellen zou onder meer uit diverse composieten en koolstofvezel bestaan.

Hoe betaalbaar Monarch dan is? Dat blijkt nog best tegen te vallen. De start-up heeft een kleine serie van dertig introductiemodellen van de S voor ogen die minimaal €125.000 moeten opbrengen. De prijzen van de S moeten echter op zo'n €50.000 tot €80.000 liggen.