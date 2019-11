Mogelijk Lamborghini Urus Performante op komst

De Lamborghini Urus is met zijn grote gestalte een beetje een vreemde eend in de bijt bij het Italiaanse merk. Dat weerhoudt ze er echter niet van om ook de SUV als Performante te leveren. Het lijkt erop dat we de sportieve topversie van de Urus op den duur kunnen verwachten.

Wie enigszins thuis is in de wereld van Lamborghini, weet dat 'Performante' gelijk staat aan de overtreffende trap. De Huracán Performante gooit er nog een flinke schep bovenop bij de toch al niet al te makke 'gewone' Huracán. Die behandeling kunnen meer modellen wel gebruiken, zo lijken ze bij Lamborghini te denken. In gesprek met AutomobileMag geeft de technisch directeur van het merk, Maurizio Reggiani, aan dat een Perfomante-versie van de Urus alles behalve is uitgesloten.

De Italiaan benadrukt dat Lamborghini een extreme versie van ieder model wil. Dat is volgens hem een strategie waar men voorlopig niet van afwijkt: "Ten tijde van de Gallardo hebben we deze strategie al uitgestippeld. We begonnen met de Gallardo, toen de Aventador en de Huracán." De Urus is dus, ook al staat het model niet in één lijn met eerder genoemde auto's, de volgende. De SUV schudt als Performante ongetwijfeld een deel van zijn gewicht af, krijgt beslist een sportiever onderstel en de 650 pk sterke V8 levert vast nog nét wat meer vermogen. We zijn benieuwd.