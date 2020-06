H2X Australia is nieuwe ambitieuze start-up

De autowereld is een nieuwe start-up rijker: H2X Australia. Het ambitieuze bedrijf ziet in auto's met een brandstofcel aan boord te toekomst, en pakt al groots uit met een beoogd modellengamma.

H2X Australia is een nagelnieuwe start-up die in het Australische New South Wales is gevestigd. Interessanter dan de locatie van de thuisbasis is natuurlijk waar H2X Australia zich mee bezig gaat houden. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen een voorliefde voor alternatieve aandrijftechnieken en zegt dat diverse knappe koppen binnen het bedrijf de laatste jaren veel ervaring op het gebied van waterstof hebben opgedaan, onder meer bij Aziatische bedrijven. De auto's van het bedrijf moeten niet alleen schoon, maar ook op zo veel mogelijk vlakken duurzaam zijn. In 2025 wil het bedrijf wat verkoopaantallen betreft in thuisland Australië op kunnen boksen tegen de grote jongens. Het merk wil in dat jaar zo'n 25.000 auto's produceren. Voor 2022 mikt het merk op een productieaantal van 3.700.

H2X laat alvast de Snowy SUV zien, een 4,57 meter lange, 1,82 meter brede en 1,66 meter hoge SUV-achtige met een wielbasis van 2,78 meter. Dat maakt de auto wat formaat betreft vergelijkbaar met auto's als de Audi Q5. De Snowy krijgt een brandstofcel aan boord, maar moet volgens zijn scheppers ook gewoon via een kabel van energie voorzien te zijn. H2X meldt dat de Snowy een 258 pk sterke elektromotor krijgt die de vooras aandrijft. De Snowy moet daarmee in 6,9 tellen op een snelheid van 100 km/h zitten. H2X noemt een NEDC-actieradius van zo'n 650 kilometer. Opvallend gegeven: het interieur van de auto, onder meer bestemd voor autodeeldiensten, is bedekt met een anti-bacteriële coating.

Maar er is meer. De voor 2022 geplande Snowy SUV krijgt in datzelfde jaar gezelschap van een personenbus waar onder meer een taxi- en een bestelversie van moeten verschijnen. H2X noemt voor deze besteller een beoogd bereik van, afhankelijk van de gekozen versie, 400 tot 700 kilometer. H2X wil zelfs een tractor met een brandstofcel aan boord gaan aanbieden. Jawel, zelfs een trein zit in het vat...