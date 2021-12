Modeljaarupdate voor Mazda 3 en Mazda CX-30

Laten we beginnen bij de motor. De innovatieve, ‘zelfontbrandende’ e-SkyActiv-X-benzinemotor kreeg al eerder een update, waarbij er 6 pk aan het totaal werd toegevoegd. Het vermogen blijft deze keer gehandhaafd op 186 pk en ook aan de andere specificaties wijzigt niets. In plaats daarvan zou het geluid van de motor zijn verbeterd. We nemen aan dat Mazda bedoelt dat het blok voortaan stiller is en dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen.

De Mazda 3 en Mazda CX-30 blijven overigens ook gewoon leverbaar met de e-SkyActiv-G met 122 pk. De tussenstap, een e-SkyActiv-G met 150 pk, was al leverbaar bij de 3 en wordt nu ook bij de CX-30 geïntroduceerd. Ook hier is de motor voorbehouden aan de Sportive-trim. Een CX-30 in deze uitvoering kost €34.990.

Beide Mazda modellen krijgen een nieuwe lakkleur voorgeschoteld, het brons-achtige Platinum Quartz. Daarvan is helaas nog geen beeld, maar het zit ook op deze 2. De 3 krijgt zowaar een echte visuele wijziging mee, al moet je wel heel goed kijken om het verschil te zien. Mazda rept van nieuwe achterlichten, met ‘richtingaanwijzers in Kodo-design’. Wij vemoeden dat het gaat om led-richtingaanwijzers die in één klap inschakelen, om vervolgens langzaam uit te doven. De CX-30 had dit unieke Mazda-kenmerk namelijk al, maar de 3 nog niet.

Op technologisch vlak maakt Mazda tot slot melding van nieuwe Connected Vehicle-functies, waarmee bepaalde zaken zich middels een app laten bedienen. Daarmee zijn we er wel, al wordt er ook nog wat gesleuteld aan de prijslijst. Zo is de SkyActiv-X-motor bij de CX-30 nu ook te combineren met het instap-uitrustingsniveau, waardoor een CX-30 met deze krachtbron logischerwijs wat bereikbaarder is geworden. De Mazda 3 van het nieuwe modeljaar is er vanaf €28.490, een CX-30 kost minimaal €31.490. De Mazda 3 is er trouwens nog steeds als hatchback én als sedan, vrij uniek in Nederland.