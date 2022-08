Mitsubishi Xpander Cross in het nieuw

Mitsubishi deed vorig jaar zijn uiterste best om de in onder meer Indonesië gevoerde Xpander een stuk stoerder te maken, maar er zijn altijd lieden voor wie meer niet goed genoeg is. Geen nood: dit is de gefacelifte Xpander Cross.

Eerst even wat gras voor allerlei voeten wegmaaien: ja, dit nieuws is flinterdun. Het gaat hier om de facelift van een specifieke uitvoering van een model dat hier nota bene niet eens leverbaar is of wordt. Dus eigenlijk gaat het nergens over. Je hebt dit artikel echter aangeklikt terwijl je ongetwijfeld al een vermoeden in deze richting had, dus kennelijk is het toch interessant genoeg.

We hebben het hier over de Mitsubishi Xpander, een zevenzits MPV die leverbaar is in allerlei Aziatische landen. In feite loopt het model al sinds 2017 mee, maar vorig jaar werd een vrij rigoureus gefacelifte versie voorgesteld. Die nieuwe uitvoering is al wat stoerder dan het origineel en staat bijvoorbeeld ook hoger op de poten. Opmerkelijk, aangezien Mitsubishi sinds 2019 ook een eveneens hogere Cross-variant voert.

Sinds de facelift lijkt er dan ook geen hoogteverschil meer te zijn tussen de reguliere Xpander en de Cross. Evengoed is het niet zo moeilijk om de Cross te onderscheiden van andere uitvoeringen. We noteren bijvoorbeeld stoere, zwarte wielkastverbreders, een zilverkleurige sierlijst langs de dorpel en andere bumpers met skidplate-achtige versiering. Ook de robuust ogende dakrails zagen we niet eerder. De Xpander Cross staat op stoer 17-inch lichtmetaal.

Ondergetekende dacht hiermee overigens definitief de prijs voor het meest komkommertijd-achtige nieuwtje binnen te halen, maar die blijkt te zijn weggelegd voor collega Lars. Die schreef in 2017 namelijk een artikel over de teaserplaat voor de destijds nog te onthullen Xpander Cross, dus nog slechts het lekkermakertje van deze specifieke uitvoering. AutoWeek, voor werkelijk al uw autonieuws.