Mitsubishi schetst vernieuwde Pajero Sport

De Pajero Sport is ietwat kort door de bocht de SUV-broer van de L200. De huidige, derde generatie van die auto werd in 2015 in Thailand gepresenteerd en krijgt spoedig een aangescherpte snuit. Eind deze maand presenteert Mitsubishi de vernieuwde Pajero Sport in het land waar hij samen met de L200 ook wordt gebouwd: Thailand.

De L200 werd vorig jaar grondig gefacelift en vanaf dat moment was het ontwerp van het model meer in lijn met dat van de Pajero Sport. Het feit dat de Pajero Sport nu zelf wordt bijgewerkt, lijkt aan te geven dat de SUV de pick-up op designgebied iets voor moet blijven. Verwacht overigens geen wereldschokkende aanpassingen. De neus van de auto lijkt invloeden te krijgen van de Eclipse Cross en achterop verwachten we herziene verlichting tegen te komen. De eerste generatie van de Pajero Sport was overigens ook in Nederland te koop.