Mitsubishi Outlander PHEV breekt door 200.000-grens

De Outlander PHEV, waarvan nagenoeg de gehele eerste ladingen door Mitsubishi Nederland naar ons land werden gehaald zodat er volop geprofiteerd kon worden van de gunstige bijtellingsregels, is wereldwijd 200.000 keer over de toonbank gegaan. Tussen 2015 en 2018 was het de best verkochte plug-in hybride van Europa.

De plug-in hybride Outlander, er zijn ook non-PHEV's te koop, die nu in de showrooms staat, is niet meer hetzelfde als de auto die een kleine zes jaar geleden werd gepresenteerd. Begin 2018 werd de auto gefacelift en toen werd ook de techniek van de auto herzien. De 2.0 werd vervangen door een 2.4, de achterste elektromotor kreeg een krachtinjectie en de gehele aandrijflijn werd efficiënter gemaakt. In 2013 werden in ons land ruim 8.000 exemplaren op kenteken gezet, een heftig aantal. Mitsubishi verkocht het jaar ervoor in Nederland in totaal namelijk maar 3.580 auto's. Per 1 januari 2014 zette de belastingdienst een streep door het 0-procent bijtellingstarief van de Outlander, waarna de SUV in de categorie van 7 procent kwam te vallen. De verkoop ging aardig door, want begin 2014 stond het 10.000ste exemplaar op Nederlands kenteken.

