Mitsubishi met twee studiemodellen naar Tokio

We beginnen met de Super Height K-Wagon Concept, een voorbode van een nieuwe kei-car in de zogenoemde 'Super Tall'-categorie, kei-cars die een opvallend hoge koets en daarmee ook een hoge raampartij hebben. Volgens Mitsubishi is het studiemodel doorspekt met SUV-details. Reken dus op zaken als kunststof wielkastranden en skidplates. De Super Height K-Wagon Concept is in staat om op de snelweg min of meer zelfstandig zijn weg te vinden, zolang je op één rijbaan blijft. De auto beschikt dus over een actieve rijbaanassistent, adaptieve cruisecontrol, een noodremsysteem én slimme software die die systemen met elkaar verbindt.

Dan is er de Mi-Tech Concept, volgens Mitsubishi een elektrische SUV. Ogenschijnlijk is ook dit een vrij compact model, maar wel eentje met een bijzondere aandrijflijn. De Mi-Tech Concept is een plug-in hybride die uit een verbrandingsmotor én vier elektromotoren beschikt. Het maakt de showauto in elk geval tot een voorwielaandrijver. De verbrandingsmotor is overigens een gasturbine, die als generator fungeert. Daarnaast is de Mi-Tech volgestopt met slimme soft- en hardware, waaronder in de voorruit verstopte sensoren.