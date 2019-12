Mitsubishi met avontuurlijk vijftal naar Tokio

Om te beginnen neemt Mitsubishi twee voor ons bekende modellen mee: de Outlander PHEV en de Eclipse Cross. Die eerste is door Mitsubishi omgetoverd in een soort apocalyps-mobiel die zijn meerwaarde moet bewijzen in crisissituaties. De iets opgehoogde Outlander kan dienen als een elektriciteitsbron en kan een lokaal mobiel netwerk ondersteunen bij rampscenario's. De schotel op het dak dient voor de satellietverbinding. Uiteraard staat de auto ook op speciale terreinbanden, om zich een weg te banen door het rampgebied. De Eclipse Cross staat, zoals goed te zien is, een stuk hoger boven de grond. Dat komt door een via een app in te stellen luchtvering. Ook bij deze auto moet speciaal rubber rond de wielen ervoor zorgen dat diverse terreinsoorten de Eclipse Cross niet tegenhouden.

Mitsubishi zet daarnaast ook nog een paar modellen neer in Tokio die hier in Nederland niet leverbaar zijn. Het gele gevaarte luistert naar de naam eK Cross en krijgt de niet al te bescheiden naam 'Wild Beast Concept' mee. De Kei-car is geheel volgens Japanse gebruiken lekker ongemakkelijk dik aangekleed, om z'n geringe grootte wat te verbloemen. Het is niet enkel uiterlijk vertoon, want deze kleine rakker heeft vierwielaandrijving!

Tenslotte zijn er nog twee busjes, beiden Delica D:5's, die ieder met een geheel ander sausje overgoten zijn. De zwarte is, zoals op de zijkant valt te lezen, van het bekende rugbyteam All Blacks uit Nieuw-Zeeland. Zij werden hier afgelopen jaar mee rond gereden. Het legergroene exemplaar is echter nog niet op de weg verschenen, want dat betreft een one-off voor de Japanse regisseur Terry Ito. Hij is nogal fan van klassieke legervoertuigen en dat is goed terug te zien in de kleur en het aangepaste neusje van de D:5. De stalen wielen maken het plaatje helemaal af.