Mitsubishi Fuso Canter vernieuwd in Japan

De Mitsubishi Fuso Canter is een bedrijfsauto of lichte vrachtauto naar klassiek Japans recept. Een degelijke diesel-aandrijflijn en een vrachtauto-achtige cabine met een rechte neus en een bestuurderstoel óp de vooras zijn onderdelen van dat recept. De Canter wordt wereldwijd verkocht en is ook in Europa regelmatig te zien, onder meer als trouw werkpaard van vele plantsoenendiensten, kwekers en hoveniers.

De achtste generatie van de Canter - de modellijn loopt al sinds de jaren 60 – verscheen in 2010. Sindsdien zijn er nooit wezenlijke dingen gewijzigd, maar daar komt nu verandering in. Voor de thuismarkt heeft Mitsubishi Fuso een stevig vernieuwde versie gelanceerd. Het mini-vrachtautootje krijgt een vloeiender gelijnde voorgevel. Een groot vlak onder de voorruit wordt in hoogglans zwart uitgevoerd, net als een sierpaneel direct boven de grille. Dat paneel sluit naadloos aan op nieuw ontworpen lichtunits, die uiteraard voorzien zijn van ledlampen. De grille zelf is ook nieuw, net als de voorbumper.

Het resultaat lijkt een beetje op de elektrische Mitsubishi eCanter (foto 3), die sinds vorig jaar een soortgelijke ‘zwarte band’ heeft. De vernieuwde Japanse Canter gaat echter een stap verder, onder meer met z’n nieuwe ledkoplampen.

Dode hoek-sensor

Ter ere van de vernieuwingsronde gunt Mitsubishi de Canter ook nieuwe technologie. Voor een distributievoertuig dat voornamelijk in de stad wordt gebruikt, zijn veiligheidssystemen extra belangrijk. Daarom wordt de auto onder meer voorzien van Active Sideguard Assist (Foto 2), dat met sensoren de dode hoek in de gaten houdt. Bij de Japanse Canter zit het ‘oog’ links, maar bij een eventueel linksgestuurd exportmodel zal dit uiteraard anders zijn.

Een rijstrookhulp en een automatisch noodremsysteem met voetgangerherkenning waren al present bij de Japanse Canter. Gebruikers krijgen wel extra comfort toebedeeld met een keyless-entry-systeem, dat vooral voor bezorgers een uitkomst kan zijn.

Of de vernieuwde Fuso ook naar Europa komt, zal de toekomst moeten uitwijzen. Mitsubishi Fuso is ook in Nederland actief. Net zoals Volvo Trucks weinig met Volvo personenauto’s te maken heeft, moet Mitsubishi Fuso niet worden verward met het Mitsubishi uit de personenauto-wereld. Ooit waren de twee wel verbonden, maar tegenwoordig is Mitsubishi’s bedrijfsautotak bijna helemaal in handen van Daimler Trucks. De Fuso geldt zelfs min of meer als de opvolger van de Mercedes-Benz Vario, een werkpaard dat in 2013 met pensioen ging.