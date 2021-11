Mitsubishi Airtrek: tot 520 kilometer elektrisch

AutoWeek kon je eerder dit jaar al de eerste foto's laten zien van de Airtrek, een nieuwe elektrische SUV die Mitsubishi in China aan zijn leveringsgamma toevoegt. Die Mitsubishi Airtrek is nu officieel gepresenteerd.

De Mitsubishi Airtrek is een 4,63 meter lange elektrische SUV met een wielbasis van 2,83 meter. Daarmee is de Airtrek wat lengte betreft vergelijkbaar met auto's als de Mercedes-Benz GLC. De Airtrek heeft een 70 kWh accupakket in zijn bodem waar de Mitsubishi tot 520 kilometer actieradius uit weet te wringen. Althans, volgend de bepaald niet nauwkeurige NEDC-methode. De voorwielen worden aangedreven door een 184 pk sterke elektromotor.

De Mitsubishi Aitrek gaat in China omgerekend zo'n €29.000 kosten. In tegenstelling tot wat je op basis van het uiterlijk misschien zou verwachten, is de Airtrek stiekem helemaal niet als Mitsubishi geboren. De specifiek voor de Chinese markt bestemde elektrische SUV is in de basis namelijk een Aion V, een elektrische SUV van Aion wat op zijn beurt een submerk van het Chinese GAC is. GAC Auto is tevens de partner waarmee Mitsubishi in China een joint-venture heeft: GAC Mitsubishi.

De naam Airtrek is voor Mitsubishi niet nieuw. Het merk gebruikte de modelnaam eerder in thuisland Japan voor de eerste generatie Outlander, een auto die daar naast een eigen naam ook een afwijkende voorkant had.