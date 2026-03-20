Het kabinet vindt het nog niet nodig om mensen te stimuleren om de auto wat vaker te laten staan. Dat zeggen verschillende ministers voorafgaand aan de ministerraad. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) waarschuwde vrijdag voor een energiecrisis en adviseert om minder brandstof te gaan gebruiken. Volgens het kabinet is dit soort maatregelen 'nog niet aan de orde'.

Minister Vincent Karremans (Infrastructuur, VVD) ziet dat er nog voldoende benzine beschikbaar is. Hij wil niet vooruitlopen op eventuele maatregelen als er minder olie uit het Midden-Oosten naar Europa komt. "Dat is afhankelijk van zoveel factoren."

Het IEA adviseert om vaker thuis te werken, maar daarin ziet minister Thierry Aartsen (Werk, VVD) niets. "Mensen moeten vooral zelf weten waar ze werken en hoe ze werken."

Ook voor gas komt de leveringszekerheid nog niet in gevaar, herhaalt minister Stientje van Veldhoven (Klimaat, D66). "Het gas voor Europa komt vooral uit de Verenigde Staten. Natuurlijk heeft het effect als een groot gasveld kapot wordt geschoten, voor de wereldwijde aanvoer. En dat zie je terug in de prijsstijgingen."

De gasbergingen zijn inmiddels bijna leeg. Vanaf 1 april worden die weer gevuld voor de volgende winter. In eerste instantie zijn het marktpartijen die dat gaan doen. Als die dat niet doen vanwege de hoge prijzen, kijkt Van Veldhoven naar staatsdeelneming EBN om die taak op te pakken. "Als het nodig is, gaan we als overheid zorgen dat die gasvoorraden gevuld worden."

Het kabinet zette deze week al wel opties op een rij, maar grijpt nog niet in om de energiekosten te drukken. Minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) verwijst naar die "gereedschapskist" en "houdt de situatie goed in de gaten. Je wilt natuurlijk wel de goede maatregelen nemen."

De Tweede Kamer debatteert volgende week over de economische gevolgen van de oorlog in Iran.